Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη Βουλή, όπου συζητείται η κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σημείωσε ότι ο αγροτικός κόσμος έχει αφεθεί χωρίς προστασία απέναντι στο κύμα ακρίβειας και στο κόστος παραγωγής με τις καταστροφικές θεομηνίες -Daniel και Elias- να έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου.

«Αποκαρδιωτική η κατάσταση στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «Η κατάσταση στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία είναι κάτι παραπάνω από αποκαρδιωτική», για να προσθέσει ότι «Ξεσκεπάστηκε έτσι η εικόνα μιας πλήρους διάλυσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποκαλύφθηκε η ανεπάρκεια της Κυβέρνησης στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και της παραγωγής μας». Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει ένα νέο Μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα που θα βλάψει τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου και της εθνικής οικονομίας. Ένα Μνημόνιο αποτέλεσμα της διαφθοράς και της ατιμωρησίας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

«Εγκληματική οργάνωση που έκλεβε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών»

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μίλησε για «εγκληματική οργάνωση» στον ΟΠΕΚΕΠΕ που «έκλεβε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών και τις έκανε μαύρο χρήμα με την κάλυψη της ηγεσίας του Υπουργείου και της Κυβέρνησης, τονίζοντας πως «ποτέ ξανά το Κοινοβούλιο έζησε τέτοιο ευτελισμό, κάνοντας το Σύνταγμα κουρελόχαρτο για να εμποδίσετε να ερευνηθούν οι Υπουργοί σας».

Όπως επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης «το αποτέλεσμα της ανικανότητας, της διαφθοράς και της έλλειψης σχεδίου αποτυπώνεται στα παρακάτω στοιχεία: Την ώρα που στην Ευρώπη τα εισοδήματα των αγροτών αυξήθηκαν 8% την περίοδο 2020-2024, στην Ελλάδα μειώθηκαν 8%». «Είναι και αυτό μια από τις πολλές επιτυχίες της Νέας Δημοκρατίας», σχολίασε.

Διαβεβαίωσε ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται δίπλα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για μεγάλους κινδύνους στο εγγύς μέλλον.

«Κοροϊδεύετε συστηματικά τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα»

«Κοροϊδεύετε συστηματικά τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Η καταβολή των επιδοτήσεων είναι ευθύνη των κρατών, δεν εξαρτάται από την έγκριση του action plan δήλωσε ο Επίτροπος Γεωργίας, Χάνσεν -διαψεύδοντάς σας. Οφείλετε άμεσες και πειστικές απαντήσεις γιατί κρατάτε τους αγρότες σε ομηρία και τους οδηγείτε σε οικονομική ασφυξία», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Για το ζήτημα της ευλογιάς δεν χωρούν άλλες χρονοτριβές και παλινωδίες», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πως χρειάζεται εδώ και τώρα:

1) σαφές χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των αποζημιώσεων,

2) πλήρες Σχέδιο για την οργανωμένη αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου,

3) έκτακτο Επίδομα για τους εδώ και 15 μήνες άνεργους κτηνοτρόφους, και

4) μεταφορά πόρων στις περιφέρειες και στις Κτηνιατρικές τους Υπηρεσίες και άμεση πρόσληψη έκτακτου κτηνιατρικού προσωπικού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχεδιάζει «Χάρτα Αγροτικής Αναγέννησης για να κάνουμε τον αγροτικό τομέα ρίζα ενός άλλου παραγωγικού μοντέλου, μιας άλλης Ελλάδας από αυτή που σχεδιάζουν οι σύμβουλοι του Μαξίμου, μιας Ελλάδας για όλους», η οποία βασίζεται σε 4 άξονες:

Συμπίεση του Κόστους Παραγωγής

Προστασία Αγροτικής Γης

Προοπτικές σε νέους αγρότες και εκπαίδευση

Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο και νέες τεχνολογίες

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε για «γκαιμπελισμό» τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και «τον αρχηγό του Τάγματος των Γενιτσάρων, Γιώργο Φλωρίδη», όπως συγκεκριμένα ανέφερε, λέγοντας ότι παραποίησαν δηλώσεις του στην Κρήτη για την οπλοκατοχή, και υπογράμμισε ότι «ο Πρωθυπουργός παραμένει βουβός στην άθλια προπαγάνδα για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί οπλοκατοχής όπως στην Αμερική», σχολιάζοντας «απέναντί του υπάρχει ο ορθός λόγος και η πρόοδος».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ