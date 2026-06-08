Στα Κάτω Καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης, μίλησε την Κυριακή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, και επανέλαβε εμφατικά ως διακύβευμα των επόμενων εκλογών να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Άφησε παράλληλα αιχμές για την ΕΛ.Α.Σ και τις ευθύνες του Αλέξη Τσίπρα όταν είχε τη διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ είναι να είναι ο καταλύτης της πολιτικής αλλαγής, που έχει ανάγκη ο λαός» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, «αφού οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας σπατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας». Προσέθεσε πως μόνο το ΠΑΣΟΚ δίνει μάχες στη Βουλή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. «Ποιοι είναι οι αρχιτέκτονες που έκαναν συντρίμμια το πολιτικό σύστημα της χώρας στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο; Έχουν ονοματεπώνυμο. Και τώρα βέβαια σκηνοθετούν ένα σκηνικό όπως το προεκλογικό σκηνικό του 2023, γιατί αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Να συγκριθεί η αναξιοπιστία του κ. Μητσοτάκη, όχι με τη δική μας αξιοπιστία, αλλά με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Το ΠΑΣΟΚ, όμως, είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα», τόνισε.

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες ο κ. Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία; Για να πετύχουν τι; Για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όση έκαναν τις προηγούμενες φορές; Διότι ο λαός έχει μνήμη, που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται», σημείωσε και συμπλήρωσε: «Ο ένας έλεγε -σε δύσκολα χρόνια για την οικονομία- ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα αλλάξει η ζωή μας προς το καλύτερο. Δεν έγινε. Υποσχόταν ”κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη” και τελικά πουλήθηκαν ”κόκκινα” δάνεια δισεκατομμυρίων ευρώ στα funds, που σήμερα εκβιάζουν χιλιάδες πολίτες. Μίλησε για ποιοτική δημοκρατία και είχαμε τεράστιες θεσμικές κρίσεις στη Βουλή, στη Δικαιοσύνη, που άφησαν σοβαρές πληγές στο κράτος δικαίου. Σε αυτά βασίστηκε η νίκη του κ. Μητσοτάκη το 2019, ο οποίος υποσχέθηκε ότι τα μνημόνια είναι πίσω και μια καλύτερη ζωή είναι μπροστά. Ότι θα επουλώσει όποια πλήγματα υπέστη το κράτος δικαίου, ότι η Βουλή θα λειτουργεί όπως και η Δικαιοσύνη. Έγιναν αυτά πράξη; Αυτό πρέπει να αναλογιστεί ο ελληνικός λαός».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίζεται πάνω στην αξιοπιστία, τα λίγα λόγια αλλά τις πολλές πράξεις.

«Δεν δέχομαι από τη μία ο κ. Μητσοτάκης να προτείνει στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης μία εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά ο κεντρικός τραπεζίτης να έχει τρεις εξαετίες. Δεν δέχομαι να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι ”ναι” συμφωνεί μαζί μας και θέλει να αναθεωρήσει το άρθρο 86, ώστε να μην υπάρχει πλέγμα προστασίας του εκάστοτε υπουργού, αλλά να το έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές για να μην ελέγξει η Δικαιοσύνη κανέναν δικό της υπουργό -και για την 717, το σκάνδαλο της τηλεδιοίκησης στην τραγωδία των Τεμπών, και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τόσα άλλα» είπε.

Και προσέθεσε: «Ποια αξιοπιστία, λοιπόν, έχει η Νέα Δημοκρατία, όταν άλλα λένε και άλλα κάνουν συνεχώς; Όταν ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια, αλλά την αφήνει και επεκτείνεται σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής».

«Εμείς δεν οργανώσαμε ποτέ την πολιτική εξόντωση κανενός αντιπάλου μας, τον αντιμετωπίσαμε πολιτικά. Δεν χτυπήσαμε ποτέ κανέναν κάτω από τη μέση. Δεν οργανώσαμε ένα παρακράτος που δεν θέλει να πληρώσει, ένα παρακράτος που αποφεύγει να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη. Αυτό το παρακράτος εκδικείται σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και του predator. Το ΠΑΣΟΚ που ανέδειξε πρώτο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα πληρώσετε εσείς περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ», παρατήρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αναφέρθηκε στη δημογραφική κρίση και τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα επισημαίνοντας ότι «περιφερειακή ανάπτυξη δεν χαράσσεται με έναν χρεοκοπημένο ΟΠΕΚΕΠΕ και έναν κανονισμό του ΕΛΓΑ μη αναθεωρημένο και εγκλωβισμένο στο 2011».

Απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ και ζήτησε το επίτευγμα των ευρωεκλογών με την πρωτιά του σε εκλογικές περιφέρειες στην Κρήτη να διευρυνθεί:

«Ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλά ένα σύμβολο, είναι χαραγμένος στην καρδιά κάθε Κρητικού, κάθε δημοκράτη. Από εδώ ξεκινάμε τον αγώνα τής πολιτικής αλλαγής. Από το δημοκρατικό Ηράκλειο, που έγινε πράσινο και μπορεί όχι απλά να ξαναγίνει πράσινο, αλλά να γίνει πράσινη όλη η Κρήτη και να είναι το φως και η ελπίδα για την πολιτική αλλαγή σε όλη τη χώρα. Γι’ αυτό σταθείτε υπερήφανοι, δυνατοί, ενωμένοι, μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν θα μας κάμψει κανείς. Αυτή η παράταξη άντεξε στα πιο δύσκολα, τώρα θα είναι νικηφόρα. Νικηφόρα σε όλη την Ελλάδα. Τώρα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στη διχόνοια, απέναντι στον λαϊκισμό, απέναντι σε όσους νομίζουν ότι με τα παιχνίδια του παρασκηνίου, θα ξανάρθουν στο προσκήνιο. Εμείς με εσάς, αυτοί με τη διαπλοκή. Γι’ αυτό η νίκη είναι στα χέρια σας».

Πηγή: ΑΜΠΕ