Συνάντηση με νέες και νέους είχε το βράδυ του Σαββάτου στην Πάτρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην αχαϊκή πρωτεύουσα, όπου σήμερα Κυριακή πραγματοποιείται η περιφερειακή συνδιάσκεψη για τη Δυτική Ελλάδα.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, «το σχέδιό μας δίνει ελπίδα και προοπτική στις νέες και στους νέους, γιατί έχουμε ανάγκη αυτή τη γενιά, αφού είναι το μέλλον της πατρίδας μας», σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι «θα αγωνιστώ για την πολιτική αλλαγή, ώστε να έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και καλύτερες ημέρες και ένα καλύτερο αύριο στη ζωή τους».

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκινώντας τις δηλώσεις του, ανέφερε ότι «χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα που έχω την τιμή να συζητήσω με νέες και νέους της Πάτρας για τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τη γενιά τους» και συνέχισε: «Για το κόστος διαβίωσης που τους δυσκολεύει να ανοίξουν τα φτερά τους, για το κόστος των ενοικίων, για τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία και βέβαια για τις εργασιακές συνθήκες και τις θέσεις δουλειάς που είναι αναγκαίες για να μείνουν στον τόπο τους, ώστε να κάνουν τα όνειρά τους πράξη, που αυτός είναι και ο στόχος μας, το πολιτικό μας σχέδιο, το σχέδιο που παρουσιάσαμε στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης».

«Ένα σχέδιο», που όπως επεσήμανε, «τους δίνει ελπίδα και προοπτική, γιατί έχουμε ανάγκη αυτή τη γενιά, αφού είναι το μέλλον της πατρίδας μας» και πρόσθεσε: «Όσο τα πράγματα δεν βελτιώνονται, θα επιλέγουν την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Αυτή η αιμορραγία πρέπει να σταματήσει και για την ελληνική περιφέρεια, αλλά και για την Ελλάδα στο σύνολό της. Για αυτό θα αγωνιστώ για την πολιτική αλλαγή, ώστε να έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και καλύτερες ημέρες και ένα καλύτερο αύριο στη ζωή τους».

Επανερχόμενος στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την νέα γενιά, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «έχει συγκεκριμένες προτεραιότητες, όπως οι κοινωνικές κατοικίες, που είναι ένας σημαντικός στόχος για να πέσει το κόστος διαβίωσης».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «χιλιάδες άνθρωποι ακόμη και στα 30 χρόνια τους, αλλά και παραπάνω, επιλέγουν να μένουν ακόμα με τους γονείς τους, διότι είναι κορυφαίο ζήτημα για αυτή τη γενιά το κόστος διαβίωσης και τα ενοίκια».

Ο δεύτερος στόχος, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «είναι ο πυλώνας της δημόσιας παιδείας» και συνέχισε: «Δυστυχώς και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεχώς φθίνουν. Και βέβαια η έρευνα. Διότι αν θέλουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα. Η χώρα μας, δυστυχώς, παραμένει ουραγός σε αυτό το ζήτημα».

