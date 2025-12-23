Δεσμεύτηκαν με εισαγγελική διάταξη οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του, μιλώντας στο Action 24, την ώρα που ο εντολέας του προσπαθεί να ενημερωθεί επισήμως για τους λόγους της δέσμευσης.

Ο ίδιος ο κ. Ανεστίδης υποστηρίζει ότι «είναι καθαρός», ότι δεν έχει λάβει ακόμα την εισαγγελική εντολή και ότι στο κινητό του έχει τα ονόματα των προσώπων που επικοινώνησαν μαζί του.

Ο δικηγόρος, Δημήτρης Τσικρίκας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο εντολέας μου από την Κυριακή έλαβε γνώση μέσω των δημοσιευμάτων ότι υπάρχει κάτι εις βάρος του. Μέχρι και χθες το απόγευμα έκανε τις τραπεζικές του συναλλαγές κανονικά. Από το βράδυ και μετά, οι λογαριασμοί του έχουν δεσμευτεί».

Όπως τόνισε, ούτε ο ίδιος ούτε ο πελάτης του έχουν επίσημη ενημέρωση για το σκεπτικό της απόφασης: «Δεν έχουμε γνώση για ποιο λόγο. Ό,τι ξέρει ο κύριος Ανεστίδης, ό,τι ξέρω εγώ είναι μέσω των δημοσιευμάτων».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι «αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανεστίδης είναι στην τράπεζα και προσπαθεί να μάθει για ποιο λόγο έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του». Τόνισε επίσης ότι δεν έχουν ακόμα ενημέρωση αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του εντολέα του.

Ανεστίδης: «Είμαι καθαρός»

«Όλα τα χωράφια που καλλιεργώ είναι με ΑΤΑΚ και δηλωμένα στο κτηματολόγιο», ανέφερε μιλώντας στο Open ο Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος τονίζει πως έχει βγει καθαρός σε 7 ελέγχους, τονίζοντας ότι έχει στο κινητό του «τα ονόματα αυτών που μου λέγανε να σπάσω τα μπλόκα» και ότι τη συνομιλία την έχουν ακούσει κι άλλοι από ανοιχτή ακρόαση.

«Ήταν χτύπημα κλάτω από τη μέση», ανέφερε ο ίδιος ο αγροτοσυνδικαλιστής λέγοντας ότι είναι καθαρός αφού «δεν υπάρχει καμία παρατυπία».

«Μέσω του δικού μου προσώπου προσπαθούν να σπάσουν το αραγές μέτωπο των αγροτών», σημείωσε.