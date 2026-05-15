Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ροδόπης, Φερχάτ Οζγκιούρ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Την επίσημη επιστολή, με ημερομηνία 15 Μαΐου 2026, ανέγνωσε στην Ολομέλεια ο Η’ Αντιπρόεδρος του Σώματος, Βασίλειος Βιλιάρδος.

Η κίνηση αυτή επιφέρει σημαντικές μεταβολές στην αριθμητική δύναμη των κομμάτων και των ανεξάρτητων μελών του Κοινοβουλίου. Η δύναμή της Νέας Αριστεράς μειώνεται στους 11 βουλευτές (από 12), ισοβαθμώντας πλέον με την Ελληνική Λύση.

Ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται στους 28 (από 27).

«Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους», αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, σχολιάζοντας την αποχώρηση του Οζγκιούρ. Σημειώνουν ακόμη ότι ο χώρος της ριζοσπαστικής Αριστεράς πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και προσθέτουν «προχωράμε με βάση τις αποφάσεις του Συνεδρίου που ορίζουν συγκεκριμένα καθήκοντα όλων».

Σημειώνεται ότι ο βουλευτής Ροδόπης εκλέχτηκε με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και εν συνεχεία μετακινήθηκε στη Νέα Αριστερά, μαζί με 10 ακόμη βουλευτές.

Πιο αναλυτικά, οι δυνάμεις των κομμάτων έχουν ως εξής: