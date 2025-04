Η Ένωση Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και Παρευξεινίων χωρών (ASECU), με έδρα τη Θεσσαλονίκη , ύστερα από προβλήματα που δημιουργήθηκαν από το Ελληνικό Προξενείο στην Άγκυρα, μετά την άρνηση παροχής βίζας σε Τούρκους φοιτητές, απέστειλε την παρακάτω επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη.

Ανοικτή Επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Γιώργο Γεραπετρίτη

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

σας απευθύνω την παρούσα, με την ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Οικονομικών Πανεπιστημίων Νότιας Ανατολικής Ευρώπης και Παρευξείνιας Ζώνης (ASECU, https://asecu.gr/), η οποία αριθμεί 65 Πανεπιστήμια Μέλη κυρίως από την εν λόγω περιοχή, αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο.

Μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες της ASECU είναι η ετήσια διοργάνωση θερινών και χειμερινών “Σχολείων” και Συνεδρίων φοιτητών -ριών και νέων Ερευνητών -ριών, εδώ και πάνω από δέκα έτη, με τη συμμετοχή εκατοντάδων συμμετεχόντων -ουσών από δεκάδες χώρες.

Η τελευταία ανάλογη διοργάνωση ήταν ένα Διεθνές Σχολείο που έλαβε χώρα από 24 έως 29 Μαρτίου 2025 στην Κόρινθο με κεντρικό θέμα “ Future Technologies and Artificial Intelligence for a Digital Economy and Society” (https://asecu.gr/3rd–winter–s cool–of–asecu–youth/).

Στη ASECU συμμετέχουν και Πανεπιστήμια από την Τουρκία, τα οποία στέλνουν σε όλες τις μέχρι τώρα διοργανώσεις, όπου κι αν έλαβαν χώρα, πολυάριθμες και ιδιαιτέρως δραστήριες αποστολές. Αντίστοιχη ήταν και η επιθυμία να στείλουν φοιτητές στο επερχόμενο Διεθνές Σχολείο στην Κόρινθο. Αποτέλεσμα, δέκα φοιτητές -ριες από τη γείτονα αιτήθηκαν visa από τα Προξενεία Άγκυρας, Κωνσταντινούπολης, Σμύρνης και Ανδριανούπολης, καταθέτοντας τα χαρτιά τους σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Προξενείου μας.

Αρχικά τους αρνήθηκαν την φοιτητική βίζα, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να την εγκρίνει το Υπουργείο Εξωτερικών, διαδικασία που δεν περιγράφονταν. Μετά από δική μας επικοινωνία με το Προξενείο της Άγκυρας, και αφού επισημάναμε ότι, εκτός των άλλων προβλημάτων, επιβλήθηκε στους φοιτητές -ριες να πληρώσουν για τουριστική βίζα (και όχι φοιτητική) ζητώντας μάλιστα παραπάνω χρήματα από τα ποσά που υπήρχαν αναρτημένα (90 αντί 80€), μας απάντησαν ότι παρέλειψαν να ενημερώσουν την ιστοσελίδα.

Ακολούθως του αιτήματος στο Υπουργείο, δόθηκε η δυνατότητα να πάρουν οι φοιτητές τη φοιτητική βίζα (πλην ενός ο οποίος στο μεταξύ είχε περάσει την ηλικία των 25 ετών) και ο οποίος πλήρωσε για το αίτημα 90 ευρώ +30 για την Kosmos Agency.

Επιπρόσθετα, και παρά το γεγονός ότι όλοι οι αιτούντες φοιτητές -ριες είχαν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ως διοργανωτής της εκδήλωσης στην Κόρινθο) πρόσκληση, όπου αναφερόταν ξεκάθαρα ότι οι Διοργανωτές αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα παραμονής, ζητήθηκε από όλους -ες τους / τις φοιτητές -ριες να καταθέσουν αντίγραφο του Τραπεζικού Λογαριασμού των γονέων, οι οποίοι μπαίνουν ως εγγυητές. Καταθέσανε και αυτό το έγγραφο και εκ των υστέρων με νέα ειδοποίηση, τους ενημέρωσαν ότι ο λογαριασμός θα πρέπει να έχει το ισόποσο σε τουρκικές λίρες των 50€ ανά ημέρα παραμονής στην Ελλάδα, εν προκειμένω 9×50=450€.

Οι φοιτητές -ριες που είχαν παρουσιάσει λογαριασμό με λιγότερα χρήματα πρόσθεσαν χρήματα στο λογαριασμό (ένας εξ αυτών κατέθεσε και απόδειξη πώλησης χρυσού της μητέρας του, πράγμα που αποδείκνυε ότι τα χρήματα ήταν της οικογενείας). Δυστυχώς, και παρ όλα αυτά, αρνήθηκαν τη βίζα σε 3 φοιτητές που δεν είχαν υψηλό ποσό στο λογαριασμό των γονέων από την αρχή. Ο ένας εξ αυτών είναι ο φοιτητής ο οποίος είχε περάσει τα 25 έτη (σήμερα 25 και 3 μηνών) και είχε πληρώσει και τα 120 ευρώ, για βίζα που τελικά δεν πήρε.

Σημειωτέον ότι τίποτε από όλα αυτά δεν αναφέρεται ως προαπαιτούμενο για την απόκτηση βίζας στην ιστοσελίδα του Προξενείου μας. (Τα ονόματα των φοιτητών που τους αρνήθηκαν τη βίζα μπορούμε να σας τα δώσουμε σε άλλο έγγραφο γαι προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.)

Κύριε Υπουργέ,

ευελπιστώντας στην παρέμβασή σας για τη θεραπεία αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, η οποία εκθέτει και ζημιώνει τη χώρα μας ποικιλοτρόπως και απαράδεκτα, σας εκφράζω την αγανάκτησή μου ως Πρόεδρος της ASECU και την απογοήτευσή μου ως Έλληνας Πολίτης.

Με τιμή,

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης,

Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ

Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ

Πρόεδρος της ASECU