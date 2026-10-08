Έντονος καβγάς μεταξύ δύο πολιτικών προσώπων ξέσπασε σε τηλεοπτική εκπομπή και η αντιπαράθεση φαίνεται πως κορυφώθηκε όταν έκλεισαν οι κάμερες.

Η πολιτική κόντρα σημειώθηκε μεταξύ του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και της Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτριας εκπροσώπου της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος που προσφάτως παραιτήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιτέθηκε λεκτικά στην κα. Παπαδοπούλου και σύμφωνα με την καταγγελία της όταν τελείωσε η εκπομπή την αποκάλεσε σκουπίδι, ενώ φέρεται να επιχείρησε δύο φορές να απλώσει χέρι πάνω της.

Το επίμαχο βίντεο με την λογομαχία:

«Βγάλτε τη μάσκα – Πάρτε και ένα ηρεμιστικό»

Ο κ. Κωνσταντόπουλος φανερά ενοχλημένος με την Άννα Παπαδοπούλου και το γεγονός ότι ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης μέχρι τον περασμένο Απρίλιο ξεκίνησε λέγοντας πως «Ο Τσίπρας άφησε στον εξώστη τα στελέχη του και έρχεται τώρα η κυρία Παπαδοπούλου να μου πει ότι φέρνει το καινούργιο. Δεν τα λέγατε αυτά όταν ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ».

«Κάποιος που έχει χάσει πέντε φορές και είναι αποκλειστικός χορηγός του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να λέει ότι είναι το άφθαρτο», σημείωσε ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.

Η Άννα Παπαδοπούλου απάντησε ότι «από τα χείλη του κ. Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μία φορά το όνομα Μητσοτάκης και αυτό για να πει απλώς ότι ο Τσίπρας είναι πολιτικό χορηγός του, δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές μίλησε για τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ».

Στο σημείο αυτό, η αντιπαράθεση ξεκίνησε να έχει προσωπικό χαρακτήρα. «Βγάλτε τη μάσκα, σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δεν εκλεγήκατε την Κεντρική Επιτροπή», ανέφερε ο κ. Κωνσταντόπουλος.

«Αφήστε με εμένα, τιμή μου και καμάρι μου, την προοδευτική παράταξη την έχω τιμήσει», απάντησε η Άννα Παπαδοπούλου.

«Δεν την έχετε τιμήσει, αλλάζετε θέσεις αναλόγως πού βρίσκεστε», φώναζε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. «Ψυχραιμία, ψυχραιμία, το ΠΑΣΟΚ έχει 10 υπουργούς στη ΝΔ, ηρεμήστε κ. Κωνσταντόπουλε», είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ.

«Λυπάμαι που είστε νέος άνθρωπος φύγατε από ένα κόμμα και τη μια μέρα λέγατε άλλα και την άλλη λέτε άλλα», ανέφερε ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. «Νομίζετε ότι λειτουργούν οι προσωπικές επιθέσεις; Εγώ τουλάχιστον έχω υπάρξει συνεπής σε αυτά που λέω», τόνισε η Άννα Παπαδοπούλου απαντώντας του.

«Σε τι είστε συνεπής, σε αυτά που λέγατε προσυνεδριακά ως ΠΑΣΟΚ;», αναρωτήθηκε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν σας τιμά αυτό που λέτε», ανέφερε η κα. Παπαδοπούλου. Στη συνέχεια, της απευθύνθηκε λέγοντας πως «με τιμά, γιατί θέλω να πέσουν οι μάσκες. Αν είχατε εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή θα φεύγατε από το ΠΑΣΟΚ; Ζητώ να πέσουν οι μάσκες. Δεν μπορώ το ψέμα και τα fake news». «Είναι ντροπιαστική η τοποθέτηση του κ. Κωνσταντόπουλου», υπογράμμισε η συνομιλήτρια του.

«Δεν ντρέπεστε ; Ντροπή σας!». Στελέχη που ήταν τη μία μέρα εδώ την άλλη εκεί δεν αποδέχομαι. Μη μου φέρνετε τέτοιους συνομιλητές του κόμματος Τσίπρα», είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος.

«Καταρχήν λέγεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη Μάθετε να μιλάτε, πάρτε κι ένα ηρεμιστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα. Παπαδοπούλου. «Το ηρεμιστικό το χρειάζεστε εσείς κα Παπαδοπούλου. Εγώ δεν υιοθετώ κανέναν, εγώ δεν είμαι ΠΑΣΟΚ αλά καρτ, ούτε κατά το συμφέρον του καθενός», της απάντησε.

«Έχει την κατανόησή μου, είναι έκδηλο το άγχος του», είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. «Κοιταχτείτε στον καθρέφτη κι αφήστε με εμένα», της απευθύνθηκε. Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος γύρισε στον παρουσιαστή της εκπομπής και είπε «Και άλλη φορά μη μου ξαναφέρετε στέλεχος της ΕΛΑΣ που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ»

«Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Να δω αν θα έχετε την ίδια συμπεριφορά όταν έχετε απέναντί σας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που πήγε στη ΝΔ», ανέφερε η κα. Παπαδοπούλου. «Την ίδια, την ίδια, κι αυτοί κατάπτυστοι είναι, όλοι κατάπυστοι είναι αυτοί που φύγανε», τόνισε ο Κωνσταντόπουλος.

«Με αποκάλεσε σκουπίδι και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου»

Η δήλωση της Άννας Παπαδοπούλου:

«Ζητώ δημόσια από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου.

Τη ζητώ ως προοδευτικός πολίτης και ως γυναίκα που χθες το βράδυ δέχθηκε μια απολύτως απρόκλητη, εξυβριστική και εκφοβιστική επίθεση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον μου, με αφορμή την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ.

Όσα ακολούθησαν, όμως, στο διάλειμμα της εκπομπής, ξεπέρασαν κάθε όριο. Εκτός τηλεοπτικού αέρα, με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει.

Οφείλω ένα δημόσιο ευχαριστώ στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκη, ο οποίος ήταν παρών και προσπάθησε να με ηρεμήσει, καθώς τα χέρια μου έτρεμαν από την ταραχή.

Λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε συγγνώμη. Δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του. Αναρωτιέμαι αν θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε έναν άνδρα πολιτικό αντίπαλο.

Σε μια εποχή που η βία κατά των γυναικών αποτελεί οδυνηρή καθημερινότητα, η εξύβριση και ο εκφοβισμός δεν μπορούν να βαφτίζονται «κακιά στιγμή» ή πολιτική αντιπαράθεση. Το αυγό του φιδιού δεν μπορεί να το εκκολάπτει μια δημοκρατική και προοδευτική παράταξη.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει καθαρή θέση. Είναι υπερ ή κατά της βίας».

Η ανάρτηση της Άννας Παπαδοπούλου:

«Θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη»

«Δυστυχώς, ο κ. Κωνσταντόπουλος δεν μου αφήνει άλλη επιλογή από το να προσφύγω στη Δικαιοσύνη», έγραψε σε δεύτερη της ανάρτηση η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ.

Η δεύτερη ανάρτηση της κα. Παπαδοπούλου:

Η δήλωση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου

«Η κα. ‘Αννα Παπαδοπούλου μετά την παρέλευση 20 ωρών θυμήθηκε να ανακινήσει ζήτημα για την χθεσινή μας τηλεοπτική αντιπαράθεση. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα το κόμμα ΕΛ.Α.Σ. μετά τις ‘γκάφες’ του αρχηγού του που δεν ήξερε ούτε τι είδους καλώδιο θα ποντιστεί ανοικτά της Κάσου και εμφανίστηκε ξανά αμετροεπής και αλαζόνας δηλώνοντας κατακτητής της κεντροαριστεράς».

Αυτό αναφέρει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, σε απάντηση που εξέδωσε σχετικά με ανάρτηση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., ‘Αννας Παπαδοπούλου, η οποία καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι δέχτηκε «απολύτως απρόκλητη, εξυβριστική και εκφοβιστική επίθεση» από εκείνον κατά την κοινή τηλεοπτική παρουσία τους στο ART TV αλλά και στο διάλειμμα της εκπομπής, απορρίπτοντας τη «συγγνώμη» του και ζητώντας δημόσια από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή του.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος αναφέρει επιπλέον στην απάντηση του ότι «με την κα. Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε οξείς τόνους τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά» και προσθέτει: «Δεν θα σταθώ στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απηύθυνε πρώτη ξεκινώντας τον λεκτικό διαξιφισμό, δεν με αγγίζουν. Δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛ.Α.Σ. από τα πολιτικά του αδιέξοδα».