Στο Α’ Νεκροταφειο Αθηνών τελείται η εξόδιος ακολουθία για την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών, την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, που έφυγε σε ηλικία 92 ετών.

Η κηδεία της που γίνεται δημοσία δαπάνη, συγκέντρωσε πλήθος πολιτικών που θέλησαν να αποχαιρετήσουν την εκλειπούσα.

Ανάμεσά τους, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Λουκάς Παπαδήμος και Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζήδάκης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας και άλλοι.

