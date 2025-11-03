Έντονες φωνές, προειδοποιήσεις και ομαδικά «πυρά» κατά της Διοίκησης των ΕΛΤΑ από πολλούς Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κυριάρχησαν στην άτυπη τηλεδιάσκεψη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά το σάλο που προκλήθηκε με τον ξαφνικό «θάνατο» καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

Το «παρών» στην άτυπη τηλεδιάσκεψη έδωσαν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και οι διοικητές των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου (Γρηγόρης Σκλήκας και Γιάννης Παπαχρήστου).

Τον λόγο πήρε αρχικά ο βουλευτής Καβάλας και πρώην Υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος σε υψηλούς τόνους δήλωσε προς τη Διοίκηση πως «το πολίτευμα είναι Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, δεν είναι τεχνοκρατική».

Συμπλήρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως η συνεδρίαση έπρεπε να γίνει πριν την ανακοίνωση των ειλημμένων αποφάσεων και πως θα πρέπει να δοθούν εγγυήσεις για απρόσκοπτη λειτουργία της επιστολικής λειτουργίας, ιδίως στην Περιφέρεια. «Ποιοι είστε και αποφασίζετε και διατάζετε; Ακούω 180.000 ευρώ ενοίκιο στα κεντρικά δίνετε, αν βρίσκατε γραφεία με 100.000 θα γλυτώνατε 80.000 ευρώ. Μισθοί πόσων ταχυδρόμων; Είναι τεράστιο αυτογκόλ. Τι πλάνο υπάρχει; Να κλείσουμε τα Ταχυδρομεία να πηγαίνει ο κόσμος στην άλλη άκρη;», σημείωσε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Σε αντίστοιχα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Βουλευτής Πειραιά, με την ένταση να είναι ξεκάθαρη στη φωνή του. Απαίτησε από τα ΕΛΤΑ να πάρουν εδώ και τώρα τις αποφάσεις πίσω, ενώ κατηγόρησε τη Διοίκηση Σκλήκα πως με την κίνηση που έκαναν αιφνιδιαστικά τραυμάτισαν και πολιτικά την Κυβέρνηση.

«Πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση. Όχι μασάζ. Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;», αναρωτήθηκε και πρόσθεσε πως αν δεν το πάρει πίσω η Διοίκηση των ΕΛΤΑ «δεν μπορούμε να το στηρίξουμε κοινοβουλευτικά αύριο αυτό το πράγμα».

Σαφή αιχμή από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο και προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς έθεσε και θέμα απουσίας του αρμόδιου Υπουργού από τον δημόσιο διάλογο.

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου μίλησε αμέσως μετά τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και αυτός με μεγάλη ένταση. «Με εσάς ισχύει το … ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος. Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες», φέρεται να είπε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Καράογλου άσκησε σφοδρή κριτική στα στελέχη των ΕΛΤΑ λέγοντας πως ακούγονται πως παίρνουν αστρονομικές απολαβές, δεκαπλάσιες των βουλευτών, κάτι που είναι προκλητικό για την κοινωνία. Στήριξε επίσης το επιχείρημα Παναγιωτόπουλου για το μεγάλο ενοίκιο του κεντρικού κτηρίου των ΕΛΤΑ και αναρωτήθηκε αν η εταιρεία απευθύνθηκε στους Δήμους για βοήθεια. «Τους είπατε ότι έχετε πρόβλημα, μήπως συστεγαστείτε; Όλα αυτά προϋποθέτουν διάλογο, εσείς όμως δείχνετε αδυναμία διαλόγου».

Ο πρώην υπουργός Β. Οικονόμου είπε, μεταξύ άλλων, ότι ήταν λάθος να μην προηγηθεί διάλογος ενώ έριξε ευθεία βολή προς τον κ. Παπαστεργίου, προσθέτοντας ότι ο ίδιος έθεσε και θέμα απουσίας του αρμοδίου υπουργού από τον δημόσιο διάλογο. «Δεν είναι δουλειά μας να επικοινωνούμε και αυτά», συμπλήρωσε.

Η Φωτεινή Αραμπατζή, επίσης, τόνισε πως η χώρα πέρασε τη φάση των μνημονίων. «Δεν είμαστε σε τέτοιο καθεστώς για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάνετε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναίσθηση να το κάνατε πριν. Ξεχείλισε το ποτήρι», σημείωσε.

Θέμα Διευθύνοντος Συμβούλου στα ΕΛΤΑ έθεσε η Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής.

«Δεν είναι δουλειά μας να επικοινωνούμε τις αποφάσεις άλλων», είπε η Σέβη Βολουδάκη. «Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τώρα και αυτά. Να αποδοθούν ευθύνες».

Η ψηφιοποίηση και μείωση της επιστολικής ψήφου θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί με ένα swot analysis, δήλωσε η Μαρία Συρεγγέλα και προσέθεσε πως «αν θέλετε να μιλήσουμε τεχνοκρατικά … οι βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είμαστε βουλευτές καλοχαιρέτες, αν μιλάμε για εξυγίανση και προβλήματα πότε δημιουργήθηκαν αυτά; Διότι εσείς λέγατε το Νοέμβριο του 2023 ότι δεν θα κλείσουν άλλα καταστήματα. Μάλιστα λέγατε ότι όσα έκλεισαν ήταν απομεινάρια μιας άλλης εποχής. Παρουσιάσατε ένα πλάνο με esg κριτήρια λίγους μήνες από ότι αναλάβατε. Τι έχει γίνει με όλα αυτά; Ποιες είναι οι ευθύνες οι δικές σας ως Διοίκηση;», αναρωτήθηκε.

Ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν έχει ουσιαστική αρμοδιότητα για τη λειτουργία των ΕΛΤΑ. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου, υπογράμμισε ότι το Υπερταμείο υποστηρίζει μεν, αλλά δεν ασκεί αρμοδιότητα.

Π.Π.