Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι αρχειοθετήθηκαν οι υποθέσεις για επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία, κατόπιν και δικού τους αιτήματος.

Όπως είπε, η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την προηγούμενη αρχειοθέτηση των υποθέσεων του υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου.

Για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ σημείωσε ότι η Δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά της ενδεχόμενης ζημίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων», προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα, όπως είπε, να ζητήσουν συγγνώμη.

Τέλος, σημείωσε ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε «ένα απέραντο δικαστήριο» δεν πλήττουν μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά τη Δικαιοσύνη, την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και, τελικά, τη Δημοκρατία.

Γεωργιάδης: «Θα αθωωθούν και οι τέσσερις πανηγυρικά, οι υποθέσεις είναι αστείες»

Με τη σειρά του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τις διώξεις που άσκησε η Ευρωπαική Εισαγγελία σε τέσσερις «γαλάζιους» βουλευτές.

«Εγώ ο «κακός», «ο άσχετος» κλπ έλεγα από την πρώτη στιγμή ότι οι υποθέσεις είναι αστείες και δεν έχουν καμμία βάση, αλλά έγιναν για να πιεστεί το ΑΔΣ του ΑΠ να δεχθεί την πενταετή μονομερή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Εισαγγελέων από την κ. Κοβεσί. Τελικά σήμερα ξέρουμε ότι τις 7 τις έκρινε αστείες η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τις 4 ψάχνει ένα πλημμέλημα», ανέφερε αρχικά.

«Σας λέω τώρα με την ίδια βεβαιότητα ότι και οι 4 θα αθωωθούν πανηγυρικά στα Δικαστήρια διότι οι υποθέσεις είναι ΑΣΤΕΙΕΣ. Το μόνον που πρέπει να γίνει είναι να δικαστούν άμεσα, όπως προβλέπει ο νόμος που περάσαμε και να έχουμε και την δικαστική ετυμηγορία όσο γίνεται γρηγορότερα. Μετά την αθώωση και των 4 είμαι βέβαιος ότι ο Άρειος Πάγος θα πράξει όσα πρέπει για να προστατεύσει το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα και οι Ευρωπαϊκές Αρχές θα ασχοληθούν σοβαρά με το πώς επέτρεψαν σε έναν θεσμό που φτιάχτηκε για να αυξήσει την διαφάνεια και τον έλεγχο να παίξει πολιτικά παιχνίδια σε Κράτος Μέλος. Αλλά αυτά στο μέλλον», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, σημείωσε πως «Θυμάμαι ακόμη τους κ. Τσουκαλά και Δουδωνή να με κατηγορούν και να λένε ότι είμαι «άσχετος» κλπ αλλά εγώ ο βιβλιοπώλης έπεσα σε όλα μέσα και αυτοί οι νομομαθείς σε όλα έξω».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο Χ: