Έντονη αντιπαράθεση με προσωπικές αιχμές και υψηλούς τόνους σημειώθηκε για ακόμη μία φορά στη Βουλή, με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε με αφορμή μια συσκευασία κρακερ που κρατούσε ο υπουργός Υγείας και παρέδωσε σε συνεργάτιδές του.

Το γεγονός αυτό πυροδότησε την αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μάλιστα η κ. Κωνσταντοπούλου ανάρτησε στη συνέχεια βίντεο από το περιστατικό στην πλατφόρμα TikTok, το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, καταγράφηκε εντός της Ολομέλειας χωρίς άδεια.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας κατήγγειλε ότι βιντεοσκοπείται ο ίδιος και άλλοι βουλευτές, ζητώντας την παρέμβαση του προεδρείου για την προστασία της διαδικασίας.

Η ένταση οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης.

Ωστόσο, κατά την επανέναρξη, το κλίμα παρέμεινε τεταμένο, με την κ. Κωνσταντοπούλου να αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις του αντιπροέδρου της Βουλής, Γιώργου Γεωργαντά, περί διακοπής της βιντεοσκόπησης.

@zoekonstant Θαυμάστε τους! Απέναντι στα fake της ΝΔ, που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια! @Πλεύση Ελευθερίας Official ♬ πρωτότυπος ήχος – zoekonstant

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με βαρείς χαρακτηρισμούς, ενώ ο κ. Γεωργαντάς απάντησε ότι τέτοιου είδους εκφράσεις δεν συνάδουν με τον κοινοβουλευτικό διάλογο.