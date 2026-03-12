Έντονη αντιπαράθεση υπήρξε στη Βουλή μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με αντικείμενο τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, αλλά και την ευρύτερη εξωτερική πολιτική της χώρας.

Συγκεκριμένα ο κ. Σαμαράς άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «κατευναστική» εξωτερική πολιτική και για «δυνητική εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας» μέσω της συμφωνίας με την Chevron, νότια της Κρήτης.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, απαντώντας στις αιχμές του πρώην Πρωθυπουργού, υπενθύμισε τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια κρίσιμων διαπραγματεύσεων για την Ελλάδα το 2012.

Όπως είπε μεταξύ άλλων: «Κύριε πρόεδρε, τον Αύγουστο του 2012 μου ζητήσατε να αναλάβω μία από τις πιο κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη χώρα, και τον Νοέμβριο του 2012 πετύχαμε εκταμίευση 44 δισ. ευρώ για τη σταθεροποίηση της Ελλάδας στο ευρώ. Σε κρίσιμες στιγμές αγωνιστήκαμε μαζί και κάναμε τα αδύνατα δυνατά. Δυστυχώς στην προκειμένη περίπτωση δεν έχετε σωστή ενημέρωση».

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ακόμα ότι «δεν εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα μέσω των συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες» και ότι οι συμφωνίες ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.

«Ενώ δεν έχουμε οριοθετήσει, ενώ υπάρχει το παράνομο τουρκολιβυκό και η ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, έρχεται η εταιρεία και συμφωνεί μαζί μας. Στο διεθνές δίκαιο αυτό λαμβάνεται υπόψη και ενδυναμώνει την ελληνική θέση», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι το άρθρο 30 προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και ότι «ο τελικός λόγος ανήκει στην πατρίδα μας».

Παράλληλα απαντώντας στην κριτική Σαμαρά για «κατευνασμό», ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο, μεταξύ άλλων, Κίμωνα, Ψαρά και F16, δεν είναι για επίδειξη, αλλά για παραμονή και ετοιμότητα.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για κατευνασμό. Οι συμφωνίες διπλασιάζουν τις περιοχές έρευνας και εκμετάλλευσης και πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες για εμπορεύσιμους πόρους για την πατρίδα μας», κατέληξε.