«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα».

Η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά εξέφρασε τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη της για το κύμα συμπαράστασης που δέχτηκε, για το βαρύτατο πένθος που βιώνει, μετά το χαμό της 34 χρονης Λένας.

Η συγκλονιστική ανάρτηση του αδελφού της: «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί τα γενέθλιά μου»

Ο Κώστας Σαμαράς ανήρτησε μία φωτογραφία αγκαλιά με την πολυαγαπημένη του αδερφή, την ημέρα των γενεθλίων του,τονίζοντας πως δε θα ήθελε τίποτε άλλο παρά μόνο, να είναι μαζί αυτή την ημέρα.

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα…

Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στην ζωή σας».

