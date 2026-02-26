Απάντηση στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τη συμφωνία με τη Chevron στο πεδίο των υδρογονανθράκων, έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη (26/02).

«Η Ελλάδα ασκεί με αυτό τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα, στην πράξη όχι στα λόγια και μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Και συνέχισε: «Ας μην ταράζονται κάποιοι “επαγγελματίες ανησυχούντες”και ας μη αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων από τις εταιρείες».

Σαμαράς: «Δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων»

Υπενθυμίζεται πως χθες ο πρώην πρωθυπουργός άφησε βαριές αιχμές κατά της κυβέρνησης για τη συμφωνία με τη Chevron, αναφορικά με την έρευνα στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης.

«Εδώ και καιρό έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου για τα εθνικά μας θέματα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις δικαιώνουν τις θέσεις μου. Ως πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούμαι να σιωπώ για τη χώρα. Γι αυτό και θέτω υπόψη του ελληνικού λαού δυο σημαντικά ζητήματα και απαιτώ από την κυβέρνηση άμεσα απαντήσεις», σημείωσε ο κ. Σαμαράς.

«Στη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», τόνισε.

Και συμπλήρωσε, δηλώνοντας: «Πώς συμβιβάζονται αυτοί οι όροι της σύμβασης με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης περί μιας συμφωνίας ψήφου εμπιστοσύνης στις ελληνικές θέσεις;

Στη σύμβαση η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο -μεταξύ άλλων- προβλέπεται «αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ», «περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα», «απώλεια οριοθετημένης περιοχής», «παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης». Τι είδους σύμβαση είναι αυτή; Νομοθετούμε για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά μας; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιους; Από πότε;» προσέθεσε».