Με αφορμή την επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την τροπολογία για την επιτάχυνση των ποινικών διαδικασιών που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, κύκλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης απαντούν παραπέμποντας στις δικές της δημόσιες δηλώσεις.

Συγκεκριμένα, στελέχη του υπουργείου υπενθυμίζουν όσα είχε αναφέρει η ίδια η Ευρωπαία Εισαγγελέας κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στις 23 Απριλίου 2026.

Τότε, η κα Κοβέσι έλεγε: «Χθες (σ.σ. 22/4/26), είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και θα έχουμε περισσότερους πόρους για να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την έρευνα. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά. Και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Εξέφρασα επίσης μία άποψη. Και πάλι, δεν είναι ότι ζήτησα κάτι από τις ελληνικές αρχές, αλλά έχουμε μια επισκόπηση 24 διαφορετικών δικαστικών συστημάτων και έχουμε μια καλή άποψη του τι πρέπει να γίνει».

Από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις της κυρίας Κοβέσι αναδεικνύουν την πραγματική εικόνα της σχέσης και της συνεργασίας ανάμεσα στις Ελληνικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Η ίδια η κα Κοβέσι αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την Ελληνική Κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών, όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του».