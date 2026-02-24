Άγριος καβγάς, μέσω Facebook, ξέσπασε χθες, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, ανάμεσα στον Νίκο Καρανίκα και τον Παύλο Πολάκη. Αφορμή στάθηκε μια ανάρτηση του πρώτου – άλλοτε στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα – για τις επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα.

Ο Νίκος Καρανίκας υπερασπίστηκε δημόσια τον Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας πως τη βία την ασκούν «συνδικαλιστές τραμπούκοι που δεν έχουν επιχειρήματα», τοποθέτηση που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Παύλου Πολάκη.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε κάτω από την ανάρτηση, αποκαλώντας τον Νίκο Καρανίκα «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο», ενώ τον κατηγόρησε ότι «γλείφει» τον υπουργό Υγείας, αφήνοντας υπαινιγμούς σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητά του στον χώρο της φαρμακευτικής κάνναβης.

Απαντώντας, ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο για συκοφαντία, αλλά δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά του Παύλου Πολάκη «γιατί είναι Αριστερός», ωστόσο είπε ότι η όλη στάση του είναι «για λύπηση».

Υποστήριξε, επιπλέον, ότι προκειμένου να μην χάσει τη βουλευτική του ιδιότητα, «στέκεται γονυπετής» απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο και την Όλγα Γεροβασίλη, παρότι, όπως σημειώνει, διαφωνεί μαζί τους σε πολλά. Τέλος, ο Νίκος Καρανίκας τον αποκάλεσε «πραξικοπηματία και ξεφτιλισμένο», καλώντας τον να ντραπεί για όσα γράφει.

Δείτε τις βαριές κουβέντες που αντάλλαξαν οι δυο τους: