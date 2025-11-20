Άμεση είναι η απάντηση της Αθήνας στις δηλώσεις – απειλές της Μαρίας Ζαχάροβα. Πηγές του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών διευκρινίζουν ότι η χώρα μας ενεργεί αποκλειστικά βάσει του Διεθνούς Δικαίου και έχει αυτονόητο δικαίωμα σύναψης διακρατικών συμφωνιών, όπως αυτή με την Ουκρανία.

«Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών απορρίπτονται αυτοδικαίως», υπογραμμίζουν οι διπλωματικές πηγές.

«Η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών. Είναι δε αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας. Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται», αναφέρουν αναλυτικά.

Τι προηγήθηκε – Οι δηλώσεις της Ζαχάροβα

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ενημέρωσης συντακτών, πως η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην απόφαση της Ελλάδας να κατασκευάσει και να χρησιμοποιήσει θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη με την Ουκρανία.

«Η Ελλάδα ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες», ανέφερε η κα Ζαχάροβα.

«Η Αθήνα ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορόζια, Χερσώνα, Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν από αμνημονεύτων χρόνων Έλληνες».

«Μια ακόμη επιβεβαίωση ήταν οι λεγόμενες συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας.

«Αυτό το βήμα, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες του συλλογικού Δυτικού κόσμου με στόχο να νικήσουν τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από την πλευρά μας και θα ακολουθήσει η δέουσα αντίδραση», κατέληξε.

Με πληροφορίες από το tass