Πολιτικό «διαζύγιο» του Στέφανου Κασσελάκη και της Θεοδώρας Τζάκρη, με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετική εκδοχή για το πώς οδηγήθηκαν στη ρήξη.

Από την πλευρά του Προέδρου των «Δημοκρατών», υποστηρίζεται ότι εκείνος ήταν που ζήτησε από την Αντιπρόεδρο και βουλευτή να υποβάλει την παραίτησή της, ενώ η ίδια εμφανίζεται να περιγράφει μια διαφορετική εικόνα, σύμφωνα με την οποία η αποχώρηση προήλθε από δική της πρωτοβουλία.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του πολιτικού ρεπορτάζ ο κ. Κασσελάκης φέρεται να είχε ζητήσει εδώ και ημέρες από την κ. Τζάκρη να παραιτηθεί από τη θέση της, αίτημα το οποίο δεν είχε γίνει αποδεκτό, μέχρι περίπου τις 16:30, το απόγευμα της Κυριακής.

Η βουλευτής προχώρησε τελικά στη σχετική δήλωση αποχώρησης, γεγονός που πυροδότησε και την άμεση δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου του Κόμματος, ο οποίος έσπευσε να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Κασσελάκης έκανε λόγο για είσοδο του κόμματος των «Δημοκρατών» σε μια νέα πολιτική φάση, με σαφή ιδεολογική τοποθέτηση, σημειώνοντας ότι οι «Δημοκράτες» θα κινηθούν «στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής», με έμφαση στις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού.

Ο κ. Κασσελάκης ανακοίνωσε «στροφή» του κόμματός του, λέγοντας ότι «οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη».

Αφήνοντας αιχμές για «προσωπικές φιλοδοξίες» και «αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης», ο Κασσελάκης υποστήριξε ότι οι «Δημοκράτες» είναι ένα κόμμα ενεργών πολιτών και όχι επαγγελματιών πολιτικών, επιμένοντας ότι προτεραιότητα έχουν οι ιδέες και όχι η εξουσία.

Σήμερα ζήτησα την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από την θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος. Είμαι ευγνώμων για την στήριξη της Θεοδώρας από την προκριματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και έκτοτε. Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα… — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 28, 2026

Παράλληλα, άφησε αιχμές προς την πρώην πλέον αντιπρόεδρο του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτή τη διαδρομή «δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ούτε αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης που παραπέμπουν στο παρελθόν». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το εγχείρημα των «Δημοκρατών» δεν στηρίζεται σε επαγγελματίες πολιτικούς, αλλά σε ενεργούς πολίτες με εμπειρία από την εργασία, την αγορά, την επιστήμη και την κοινωνία, οι οποίοι όπως είπε, συμμετέχουν με στόχο τη ριζική ανανέωση που έχει ανάγκη η χώρα.

Η ανάρτηση Κασσελάκη:

«Σήμερα ζήτησα την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από την θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος.

Είμαι ευγνώμων για την στήριξη της Θεοδώρας από την προκριματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και έκτοτε.

Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη.

Σε αυτήν την πορεία δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης. Σε αυτήν την πορεία όλα τα μέλη και τα στελέχη των Δημοκρατών συστρατεύονται με αλτρουισμό και ρομαντισμό, αλλά και με επαγγελματισμό και ρεαλισμό.

Είμαστε Δημοκράτες για τις ιδέες μας και όχι για την εξουσία. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε ενεργοί πολίτες με ένσημα από την εργασία, την αγορά, την επιστήμη, την κοινωνία – και είμαστε μαζί για να συνεισφέρουμε στην ριζική ανανέωση που έχει ανάγκη η χώρα μας.

Ευχαριστώ την Θεοδώρα που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου. Οι Δημοκράτες συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος και δεν έχω καμμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός θα αγκαλιάσει το μήνυμά μας».

Δημοκράτες: «Καλό δρόμο Θεοδώρα, διαφωνούμε με κάθε λογής αριστερόμετρα»

Από την πλευρά του, το Γραφείο Τύπου του Κόμματος σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τη Θεοδώρα Τζάκρη αναφέρει:

– «Σεβόμαστε απολύτως το δικαίωμα κάθε στελέχους να διαμορφώνει τις πολιτικές του επιλογές και να ακολουθεί τη δική του πορεία. Ωστόσο, διαφωνούμε με την αποτίμηση που επιχειρείται για την πολιτική φυσιογνωμία και την πορεία των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

Και φυσικά διαφωνούμε με κάθε λογής αριστερόμετρα απ όπου κι αν προέρχονται!

-Το κόμμα μας παραμένει σταθερά προσηλωμένο στις ιδρυτικές του αρχές: τη Δημοκρατία , τη Διαφάνεια, την Κοινωνική Δικαιοσύνη, την αξιοκρατία, την υπεράσπιση των θεσμών και την προοδευτική μεταρρύθμιση της χώρας. Οι θέσεις και οι παρεμβάσεις μας κρίνονται καθημερινά από τους πολίτες και δεν επιδέχονται προσωπικές ή και αυθαίρετες ερμηνείες.

-Η πορεία μας δεν καθορίζεται από αποχωρήσεις προσώπων, αλλά από τη συλλογική βούληση χιλιάδων μελών και φίλων που παραμένουν παρόντες στον αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα.»

-Υπενθυμίζεται ότι η κα Τζάκρη παρέμεινε επί μήνες στην ηγετική θέση της Α’ Αντιπροέδρου χωρίς να εκφράσει ούτε στα αρμόδια όργανα, ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ, ούτε δημόσια, τις σημερινές της ενστάσεις.