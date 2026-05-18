Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (18.05.2026), η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλωνίτου, με ανάρτησή της στα social media, δηλώνοντας ότι από σήμερα δεν ανήκει πλέον στο κόμμα που, όπως σημειώνει, υπηρέτησε «με αυταπάρνηση» για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η κίνησή της έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στον χώρο της Κεντροαριστεράς, με το βλέμμα στραμμένο στο υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Η Ελένη Αυλωνίτου, η οποία είχε δώσει το «παρών» στην εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για την «κυβερνώσα Αριστερά» στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ αφήνοντας σαφές στίγμα συνέχειας. «Οι αγώνες μου δεν σταματάνε», αναφέρει, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την επόμενη πολιτική της κίνηση με τη φράση: «Νέο ξεκίνημα λοιπόν, νέοι αγώνες! Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα».

Στην ανάρτησή της, η πρώην βουλευτής αναφέρει χαρακτηριστικά: «Από σήμερα δεν ανήκω πια στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», σημειώνοντας ότι παραμένει στον χώρο της Αριστεράς και στους αγώνες για «Δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων».

Η ίδια τονίζει ότι η παραίτησή της αφορά τόσο την ιδιότητα του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής, όσο και την κομματική της ένταξη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν εγκαταλείπει την πολιτική δράση. «Θα συνεχιστούν με τον ίδιο ενθουσιασμό της πρώτης νιότης μου», γράφει για τους αγώνες της.

Η ανάρτηση της Ελένης Αυλωνίτου

«Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Από σήμερα δεν ανήκω πια στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στην Αριστερά και στο πεδίο των αγώνων για Δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, βρίσκομαι από τα φοιτητικά μου χρόνια.

Φυσικά, οι αγώνες μου αυτοί δεν σταματάνε με την σημερινή μου παραίτηση από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από το ίδιο το κόμμα, που υπηρέτησα με αυταπάρνηση πάνω από τρεις δεκαετίες. Θα συνεχιστούν με τον ίδιο ενθουσιασμό της πρώτης νιότης μου, γιατί νοιώθω ότι το οφείλω στα νέα παιδιά, που αφυκτιούν για τις συνθήκες ζωής που τους παραδίδουμε για να ζήσουν. Αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους εσάς, που με τιμήσατε όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορες θέσεις ευθύνης, τόσο μέσα στο κόμμα, όσο και μέσα στην κοινωνία. Θέλω να γνωρίζετε ότι έκανα πάντα ακόμα και περισσότερο από αυτά που μπορούσα για να σας υπηρετήσω, με γνώμονα τις δημοκρατικές μου αρχές και τη βαθιά μου αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μου, που διδάχθηκα από το σπίτι μου και τους δασκάλους μου.

Νέο ξεκίνημα λοιπόν, νέοι αγώνες!

Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα!»