Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έκανε το απόγευμα του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου 2025 την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην πρωτεύουσα, σηματοδοτώντας την έναρξη της διπλωματικής θητείας της στη χώρα μας.

Δείτε αποκλειστικό βίντεο της «Ζούγκλας» με την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφοϊλ από το «Grand Hayatt»

Ασυνήθιστη στιγμή για διπλωμάτες κατά την αποχώρηση από επίσημη εκδήλωση Πρεσβείας ήταν και το στιγμιότυπο όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, όπου ένας εκ των συνοδών της Γκίλφοϊλ είχε πάρει στην πλάτη του την συνοδό του.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση το απόγευμα του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου στην Αθήνα, με μια εντυπωσιακή δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», προς τιμήν των 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η εκδήλωση, που σηματοδότησε την ανεπίσημη έναρξη της παρουσίας της στη χώρα, συγκέντρωσε στελέχη της Αμερικανικής Πρεσβείας, εκπροσώπους του διπλωματικού σώματος, πολιτικούς παράγοντες και πρόσωπα της δημόσιας ζωής.

Η Γκίλφοϊλ, κομψή και χαμογελαστή, εμφανίστηκε με μακρύ μαύρο φόρεμα διακοσμημένο με στρας, χαιρετώντας τους παρευρισκόμενους και ανταλλάσσοντας χειραψίες μπροστά από το ξενοδοχείο της Λεωφόρου Συγγρού, όπου είχαν συγκεντρωθεί αρκετοί θεατές και φωτογράφοι.

Η δεξίωση περιλάμβανε κοκτέιλ, επίσημο δείπνο και χορό, με τους προσκεκλημένους να επιλέγουν ανάμεσα σε μοσχαρίσιο φιλέτο με σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά ή ψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι. Η βραδιά αναπτύχθηκε σε θερμό κλίμα, με ομιλίες για τη στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ–Ελλάδας και αναφορές στους δεσμούς των δύο χωρών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Συμμετείχα σήμερα σε εορταστική εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησα με την κυρία Kimberly Guilfoyle @kimguilfoyle, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις… pic.twitter.com/J6DLW3XbQF — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 1, 2025

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ενώ η πρέσβης αποχώρησε περίπου στις 11:15 το βράδυ, συνοδευόμενη από μέλη της ασφάλειάς της και στελέχη της πρεσβείας.

Το πρόγραμμα της Γκίλφοϊλ τις επόμενες ημέρες

η Κίμπερλί Γκίλφοϊλ, το βράδυ της Κυριακής 02/11 αναμένεται να παραστεί σε εκδήλωση που διοργανώνεται σε κέντρο όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Στην εκδήλωση αυτή θα παρευρεθούν επίσης μέλη της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας, πολιτικοί και άλλοι παράγοντες, ενώ την Τρίτη 4/11 αναμένεται να ξεκινήσουν οι επίσημες πολιτικές της υποχρεώσεις καθώς η νέα πρέσβης των Η{Α στη χώρα μας, θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το πρώτο της διεθνές τεστ

Το επίκεντρο των επαφών της αναμένεται να στραφεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC)», που θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, με τη συμμετοχή του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.