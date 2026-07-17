Μετά από πολλές αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε την παραίτηση του από το κόμμα και ο Γιάννης Ραγκούσης.

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών απευθύνθηκε στα μέλη του κόμματος, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή τους πορεία.

«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β΄ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!», ανέφερε χαρακτηριστικά.