Το Politico αποκαλύπτει σε σημερινό του δημοσίευμα ότι στην κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει ανοίξει η συζήτηση για εκλογές είτε στα τέλη Σεπτεμβρίου, είτε τον Οκτώβριο.

«Προς το παρόν, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένει ότι θα εξαντλήσει τη θητεία του έως το 2027. Μιλώντας στο νησί της Ρόδου το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ότι «οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, όπως έχει προγραμματιστεί» αναφέρει το ρεπορτάζ.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι στο εσωτερικό του κόμματός του, τέσσερις κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Politico ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο.

«Ο πρωθυπουργός ζήτησε από όλα τα υπουργεία να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους έως τα τέλη Αυγούστου, ώστε να έχει την επιλογή των πρόωρων εκλογών», δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, στον οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας των κομματικών συζητήσεων.

Ένα άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε: «Αρκετοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν συμβουλεύσει τον Μητσοτάκη να επισπεύσει τις εκλογές, ώστε η αντιπολίτευση να μην έχει χρόνο να αναδιοργανωθεί».

Αν και η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ο βασικός προβληματισμός για τα κορυφαία στελέχη της είναι αν θα προκηρύξουν εκλογές προτού η «κατακερματισμένη» αντιπολίτευση καταφέρει να ενωθεί και να αποκτήσει δυναμική εναντίον του Μητσοτάκη.

«Η υποστήριξη προς τη κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη έχει μειωθεί κατακόρυφα μετά τις τελευταίες γενικές εκλογές του 2023, εν μέσω καλπάζοντος πληθωρισμού, αποκαλύψεων για απάτες υψηλού επιπέδου με κονδύλια της Ε.Ε. και της αποτυχημένης ανταπόκρισης της κυβέρνησης στη χειρότερη σιδηροδρομική καταστροφή της χώρας» σημειώνει το Politico στο ρεπορτάζ του.