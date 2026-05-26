Με κεντρικό σύνθημα «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία», ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει επίσημα απόψε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής σκηνής. Μέσα από διαδοχικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προηγούμενες ημέρες, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του νέου του εγχειρήματος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα».

Με φόντο την Ακρόπολη, στις 20:00 το βράδυ στο Θησείο, θα αποκαλυφθεί το όνομα του κόμματος και ο «πολιτικοϊδεολογικός»του χάρτης μαζί με το επίσημο λογότυπο, που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο (από την αγαπημένη του ομάδα, την Μπαρτσελόνα) και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας αυτής προσπάθειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το επιτελείο του, η αποψινή εκδήλωση θα έχει έντονα συμβολικό χαρακτήρα, με μια στρογγυλή σκηνή στο κέντρο της πλατείας και ειδική μουσική επένδυση που συνέθεσε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει φτιαχτεί ένα βίντεο – έκπληξη με μουσική από τον γνωστό συνθέτη που θα παρουσιάζει όλους τους στόχους της νέας πολιτικής παράταξης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει την Ιδρυτική Διακήρυξη, την οποία οι πολίτες θα μπορούν να συνυπογράψουν ψηφιακά αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης μέσω ειδικής πλατφόρμας. Θα μιλήσει επίσης για το όραμά του για μια «κυβερνώσα Αριστερά» που θα αναμετρηθεί με τις παθογένειες της χώρας και την κυβερνητική πολιτική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει «γραμμή» να μην παραβρεθούν στην εκδήλωση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, προκειμένου να μην υπάρξουν άμεσες κοινοβουλευτικές εμπλοκές πριν από τις επίσημες συλλογικές τους διαδικασίες. Ωστόσο, ηχηρές διαφοροποιήσεις ,όπως η πρόσφατη παραίτηση του Διονύση Τεμπονέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και η δεδηλωμένη πρόθεσή του να παρευρεθεί στο Θησείο, προμηνύουν νέο γύρο πολιτικών ανακατατάξεων.

Οργάνωση «πόρτα-πόρτα» και τεχνολογία

Το νέο κόμμα εισάγει ένα μοντέλο οργάνωσης που παντρεύει την παραδοσιακή προσωπική επαφή με την τεχνολογία. Με βασικό εργαλείο το διαδίκτυο, το επιτελείο (στο οποίο συμμετέχουν στενοί συνεργάτες του, όπως οι Γ. Βασιλειάδης, Μ. Χατζηγιαννάκης, Γρ. Θεοδωράκης κ.ά.) στοχεύει στην άμεση εγγραφή μελών και τη δημιουργία ενός «λαϊκού ρεύματος» που θα λειτουργήσει αυτόνομα και κλιμακωτά σε όλη την επικράτεια.

Στα αποψινά αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα «σε προοδευτική πανστρατιά» σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και τον κόσμο της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου. Θα τονίσει ότι όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της κοινωνικής πλειοψηφίας.