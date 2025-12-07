Στην παραίτηση οδηγήθηκε ο Διευθυντής της «Αυγής», Σπύρος Σουρμελίδης, έπειτα από την κυκλοφορία της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας. Ο λόγος; Το κεντρικό, πρωτοσέλιδο θέμα του εντύπου, το οποίο σχολιάζει την πρόσφατη παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το πιθανό πολιτικό μέλλον του πρώην Πρωθυπουργού. Η Κουμουνδούρου εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας πως το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα «δεν εκφράζει τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ».

Tο πρωτοσέλιδο έχει τίτλο «ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας: Βίοι παράλληλοι» και σημειώνει πως ένα νέο πολιτικό τοπίο γεννιέται. Αναφέρεται, δε, σε ανασύνθεση του «προοδευτικού χώρου από Φάμελλο-Χαρίτση», καθώς και σε «κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ». Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι «η παρουσίαση της “Ιθάκης” αποτελεί προάγγελο Κόμματος».

Την ίδια ώρα, σημειώνεται πως «το πολιτικό τοπίο μεταβάλλεται και κανείς δεν μπορεί να προσποιείται ότι δεν το αντιλαμβάνεται ή ότι μπορεί να αποφύγει τις αλλαγές της εποχής» και επισημαίνεται ότι «ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε μια ξεκάθαρη επιλογή για μια αποκλειστικά προσωπική πορεία, χωρίς συναποφάσεις με άλλους».

«Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ανοιχτά και ξεκάθαρα στην παρουσίαση του βιβλίου του στο Παλλάς ότι δεν επιθυμεί να μοιραστεί πλέον αποφάσεις, συμπεράσματα, επιλογές προσώπων και πολιτικών με τους πρώην συνοδοιπόρους και συντρόφους του», αναφέρεται ακόμα στο δημοσίευμα.

Μετά από αυτό, ο κ. Σουρμελίδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον Πρόεδρο του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο».

Ο Σπύρος Σουρμελίδης διετέλεσε Διευθυντής της εφημερίδας από τις 14 Μαρτίου 2024, όταν και διαδέχθηκε τη δημοσιογράφο Βούλα Κεχαγιά.

Το επίμαχο πρωτοσέλιδο της «Αυγής»: