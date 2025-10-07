Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ήταν ανάμεσα στους 27 επιβαίνοντες του «Global Sumud Flotilla» που επέστρεψαν στην Ελλάδα. Την είδηση αποκάλυψε ο ίδιος ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ανεξάρτητος βουλευτής.

Ο κ. Αποστολάκης τόνισε πως τόσο ως πατέρας, όσο και ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αισθάνεται υποχρεωμένος να επικροτήσει κάθε ενέργεια που έχει ως σκοπό την ειρήνη και την ενίσχυση ανθρώπων που υφίστανται, όπως είπε, «αυτή τη γενοκτονία».

Ο πρώην ΓΕΕΘΑ, μιλώντας στο OPEN, υπογράμμισε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και οι κυβερνήσεις γενικότερα, θα έπρεπε να στηρίζουν και να αναδεικνύουν τέτοιες πρωτοβουλίες – όχι να τις παρεμποδίζουν.

«Η στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης ήταν μουδιασμένη», παρατήρησε, σημειώνοντας πάντως ότι το Υπουργείο Εξωτερικών «είχε τουλάχιστον μια καλή ενημέρωση», αν και, όπως πρόσθεσε, «οι πρωτοβουλίες υπήρξαν χλιαρές».

Αναφερόμενος στη μεταχείριση που είχαν οι συμμετέχοντες από τις ισραηλινές Αρχές, ο κ. Αποστολάκης κατήγγειλε πως «ο αλήτης Υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ τους έκανε ένα απίστευτο bullying», επισημαίνοντας ότι «τους έβαλαν χειροπέδες, τους οδήγησαν σε φυλακή τρομοκρατών, ενώ δεν είναι κανείς τους τρομοκράτης, αλλά άνθρωποι με ευαισθησίες».

Τέλος, τόνισε ότι «είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να δείχνει και έναν πολιτισμό».