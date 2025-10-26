Ηχηρές απουσίες των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, σχεδόν στο σύνολό τους, καταγράφηκαν κατά τη χθεσινή κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Η φωτογραφία με τα άδεια καθίσματα από την πρώτη σειρά, τα οποία προορίζονταν για τους αρχηγούς των κομμάτων, είναι χαρακτηριστική.

Συγκεκριμένα, δεν παρέστησαν στην κηδεία ο Νίκος Ανδρουλάκης (ΠΑΣΟΚ), ο Σωκράτης Φάμελλος (ΣΥΡΙΖΑ), ο Δημήτρης Κουτσούμπας (ΚΚΕ), ο Αλέξης Χαρίτσης (Νέα Αριστερά), ο Κυριάκος Βελόπουλος (Ελληνική Λύση) και ο Δημήτρης Νατσιός (Νίκη).

Από τους αρχηγούς των κομμάτων, στην κηδεία παρέστη η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρισκόταν χθες στη Μπολόνια, όπου παρακολούθησε τον αγώνα της Βίρτους Μπολόνια με τον Παναθηναϊκό.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε στην κηδεία από τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, γραμματέα ΚΟΕΣ.

Οι παρόντες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, πλήθος υπουργών και πολιτικών και πολλοί καλλιτέχνες ήταν από τα πρόσωπα που έδωσαν το παρών στην εξόδιο ακολουθία για τον Διονύση Σαββόπουλο στην Μητρόπολη.

Ειδικότερα, απο τον πολιτικό κόσμο παρέστησαν:

– Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Νίκη Κεραμέως, η Λίνα Μενδώνη, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Προκόπης Παυλόπουλος, η Μαρία Δαμανάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Λαλιώτης με τη σύζυγό του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Τηλέμαχος Χυτήρης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και ο Στέφανος Τζουμάκας.

Οι καλλιτέχνες που έδωσαν το «παρών» ήταν:

Ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η Πέγκυ Ζήνα, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Μανώλης Φάμελλος, η Μελίνα Τανάγρη, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, η Άννα Φόνσου, ο Στάθης Δρογώσης, ο Μίνως Μάτσας και ο Σταμάτης Γαρδέλης.

Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος