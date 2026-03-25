Η ολοκληρωμένη εφαρμογή του συνολικού σχεδίου για τη Γάζα παραμένει καθοριστικής σημασίας για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνεδρίασε για τις εξελίξεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Παλαιστινιακού. Όπως σημειώθηκε, «η πρώτη φάση του σχεδίου έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα».

«Eπέτρεψε την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, την κατάπαυση του πυρός, η οποία πρέπει να εδραιωθεί και να διατηρηθεί, καθώς και την επαναφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγ. Μπαλτά.

Στην τοποθέτησή της, η κ. Μπαλτά επισήμανε την ανάγκη συνέχισης της συλλογικής προσπάθειας για την εφαρμογή του σχεδίου, τονίζοντας ότι «η Χαμάς και οι ένοπλες ομάδες πρέπει επειγόντως και πλήρως να αφοπλιστούν». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά και να συνοδευτεί από δράσεις πρώιμης αποκατάστασης σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην «προστιθέμενη αξία πρωτοβουλιών όπως ο Θαλάσσιος Ανθρωπιστικός Διάδρομος της Κύπρου», καθώς και στον «απαραίτητο ρόλο της UNRWA».

Η ίδια τόνισε ότι οι μελλοντικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης στη Γάζα οφείλουν να είναι «νόμιμες, διαρκείς και να διασφαλίζουν πλήρη παλαιστινιακή ιδιοκτησία», ενώ κάθε μεταβατικό σχήμα θα πρέπει να οδηγεί στην ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία «είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού». Αναφερόμενη στη Δυτική Όχθη, χαρακτήρισε την κατάσταση «αιτία σοβαρής ανησυχίας» και επανέλαβε την αντίθεση της Ελλάδας σε ενέργειες που ενισχύουν τον έλεγχο σε προσαρτημένες περιοχές, όπως «της κατασκευής νέων οικιστικών μονάδων, ιδιαίτερα στην περιοχή Ε1, των κατασχέσεων γης, των κατεδαφίσεων παλαιστινιακών κατοικιών και του εξαναγκαστικού εκτοπισμού αμάχων».

Σύμφωνα με την ελληνική θέση, τέτοιες πρακτικές «αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο, παραβιάζουν την Απόφαση 2334 και υπονομεύουν τις προοπτικές μιας λύσης δύο κρατών μετά από διαπραγμάτευση».

Τέλος, η Ελλάδα καταδίκασε «την αυξανόμενη και πρωτοφανή βία εποίκων» εις βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού, επισημαίνοντας ότι μόνο μέσω διαλόγου και διπλωματίας μπορεί να επιτευχθεί «δίκαιη και διαρκής ειρήνη», στη βάση της λύσης δύο κρατών και των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.