Σε πεδίο… μάχης μετατράπηκε για ακόμα μια φορά η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, να στρέφεται κατά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Η διαμάχη προέκυψε κατά την εξέταση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (6/2014-1/2015) και βουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Καρασμάνη, όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, επισήμανε στην κα Κωνσταντοπούλου ότι ο χρόνος της εξαντλείται.

Η ίδια χαρακτήρισε την παρατήρηση αυτή ως «απόπειρα φίμωσης», με αποτέλεσμα να οξυνθούν τα πνεύματα. Η συνεδρίαση εκτροχιάστηκε ολοκληρωτικά όταν ο Νικολακόπουλος έκλεισε το μικρόφωνο της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας», με εκείνη να αντιδρά άμεσα.

Ακολουθεί ο διάλογος της κας Κωνσταντοπούλου με τον κ. Νικολακόπουλο:

Κωνσταντοπούλου : Αυτού του τύπου τα νταηλίκια και τα αντριλίκια να τα κάνετε στον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Νικολακόπουλε.

: Αυτού του τύπου τα νταηλίκια και τα αντριλίκια να τα κάνετε στον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Νικολακόπουλε. Νικολακόπουλος : Η συζήτηση πρέπει να μπει σε τάξη. Δεν είστε μόνο εσείς εδώ. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι. Δύο λεπτά.

: Η συζήτηση πρέπει να μπει σε τάξη. Δεν είστε μόνο εσείς εδώ. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι. Δύο λεπτά. Κωνσταντοπούλου: Θα βάλετε εσείς τάξη; Τα συμπλεγματικά υποκείμενα!

Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος απάντησε με αιχμή για την πολιτική διαδρομή της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας», για να λάβει την απάντηση: «όλοι έχουν μετανιώσει» και «αυτό θα φανεί στην κάλπη που τρέμετε».

Όταν ο πρόεδρος σημείωσε ότι βρίσκεται στη θέση του με σταυρό προτίμησης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέτεινε πως «όλοι έχουν εκλεγεί με τον ίδιο τρόπο, εκτός από τους 50 βουλευτές της ΝΔ που δεν έχουν σταυρό».

Εν συνεχεία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας άρχισαν να διαμαρτύρονται από τα έδρανα και να επιτίθενται στην κα Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου : Ακούω τον κύριο Ακτύπη εδώ από πίσω, με τους τραμπουκισμούς του, να λέει «έχουμε 33%, έχουμε 33%». Με αυτή την αλαζονεία θα συνεχίσετε;

: Ακούω τον κύριο Ακτύπη εδώ από πίσω, με τους τραμπουκισμούς του, να λέει «έχουμε 33%, έχουμε 33%». Με αυτή την αλαζονεία θα συνεχίσετε; Νικολακόπουλος: Μην μιλάτε εσείς για αλαζονεία.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε να απευθύνεται στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας: «Θα δούμε ποιος θα βρει την ψήφο του, κύριε Βλαχάκο. Εσείς να ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια. Δεν είναι προσωπικό σας θέμα, είναι θέμα της χώρας».

Η αναφορά στα Ίμια και στον νεκρό αδερφό του βουλευτή, Παναγιώτη Βλαχακό, ήρωα των Ιμίων, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Φίλιππο Φόρτωμα να παρεμβαίνει: «Ντροπή αυτά που λέγονται. Είναι δυνατόν να μιλάτε για τα Ίμια και τους νεκρούς;».

Μετά από αυτό, ο Ανδρέας Νικολακόπουλος αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.

Ένταση και κατά την εξέταση του Καρασμάνη

Υψηλοί τόνοι επικράτησαν και κατά την εξέταση του κ. Καρασμάνη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου ο πρώτος την κατηγόρησε ότι κάνει «σόου» μαζί του.