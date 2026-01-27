Σε πεδίο… μάχης μετατράπηκε για ακόμα μια φορά η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, να στρέφεται κατά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Η διαμάχη προέκυψε κατά την εξέταση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (6/2014-1/2015) και βουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Καρασμάνη, όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, επισήμανε στην κα Κωνσταντοπούλου ότι ο χρόνος της εξαντλείται.
Η ίδια χαρακτήρισε την παρατήρηση αυτή ως «απόπειρα φίμωσης», με αποτέλεσμα να οξυνθούν τα πνεύματα. Η συνεδρίαση εκτροχιάστηκε ολοκληρωτικά όταν ο Νικολακόπουλος έκλεισε το μικρόφωνο της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας», με εκείνη να αντιδρά άμεσα.
Ακολουθεί ο διάλογος της κας Κωνσταντοπούλου με τον κ. Νικολακόπουλο:
- Κωνσταντοπούλου: Αυτού του τύπου τα νταηλίκια και τα αντριλίκια να τα κάνετε στον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Νικολακόπουλε.
- Νικολακόπουλος: Η συζήτηση πρέπει να μπει σε τάξη. Δεν είστε μόνο εσείς εδώ. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι. Δύο λεπτά.
- Κωνσταντοπούλου: Θα βάλετε εσείς τάξη; Τα συμπλεγματικά υποκείμενα!
Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος απάντησε με αιχμή για την πολιτική διαδρομή της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας», για να λάβει την απάντηση: «όλοι έχουν μετανιώσει» και «αυτό θα φανεί στην κάλπη που τρέμετε».
Όταν ο πρόεδρος σημείωσε ότι βρίσκεται στη θέση του με σταυρό προτίμησης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέτεινε πως «όλοι έχουν εκλεγεί με τον ίδιο τρόπο, εκτός από τους 50 βουλευτές της ΝΔ που δεν έχουν σταυρό».
Εν συνεχεία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας άρχισαν να διαμαρτύρονται από τα έδρανα και να επιτίθενται στην κα Κωνσταντοπούλου.
- Κωνσταντοπούλου: Ακούω τον κύριο Ακτύπη εδώ από πίσω, με τους τραμπουκισμούς του, να λέει «έχουμε 33%, έχουμε 33%». Με αυτή την αλαζονεία θα συνεχίσετε;
- Νικολακόπουλος: Μην μιλάτε εσείς για αλαζονεία.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε να απευθύνεται στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας: «Θα δούμε ποιος θα βρει την ψήφο του, κύριε Βλαχάκο. Εσείς να ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια. Δεν είναι προσωπικό σας θέμα, είναι θέμα της χώρας».
Η αναφορά στα Ίμια και στον νεκρό αδερφό του βουλευτή, Παναγιώτη Βλαχακό, ήρωα των Ιμίων, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Φίλιππο Φόρτωμα να παρεμβαίνει: «Ντροπή αυτά που λέγονται. Είναι δυνατόν να μιλάτε για τα Ίμια και τους νεκρούς;».
Μετά από αυτό, ο Ανδρέας Νικολακόπουλος αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.
Ένταση και κατά την εξέταση του Καρασμάνη
Υψηλοί τόνοι επικράτησαν και κατά την εξέταση του κ. Καρασμάνη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου ο πρώτος την κατηγόρησε ότι κάνει «σόου» μαζί του.
- Κωνσταντοπούλου: Γνωρίζετε την κυρία Πόπη Σεμερτζίδου;
- Καρασμάνης: Ποτέ. Δεν με πλησιάζουμε εμένα τέτοιοι άνθρωποι. Ρωτήστε την κοινωνία για το ποιος είμαι.
- Κωνσταντοπούλου: Ο Μητσοτάκης την είχε από κοντά, χέρι χέρι, ήταν υπεύθυνη διαχείρισης αγροτικών πόρων. Πώς το αξιολογείτε;
- Καρασμάνης: Ο πρωθυπουργός δεν διορίζει σε τέτοιες χαμηλές θέσεις, αρμόδιος είναι ο υπεύθυνος του αγροτικού τομέα.
- Κωνσταντοπούλου: Ποιος είναι αυτός ο υπεύθυνος;
- Καρασμάνης: Δεν τον ξέρω. Δεν έχω επαφή με το κόμμα, με την κοινωνία έχω επαφή.
- Κωνσταντοπούλου: Τον είδατε τον “Φραπέ”;
- Καρασμάνης: Δεν έχω καμία επικοινωνία, καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους.
- Κωνσταντοπούλου: Πώς αισθάνεστε με τον Μαγειρεία που υποστήριξε πως δεν έχει διαγραφεί από την ΝΔ;
- Καρασμάνης: Θέλετε να σας εκφράσω τα συναισθήματα μου; Γι’ αυτό ήρθα εδώ;
- Κωνσταντοπούλου: Κύριε, εσείς κρατάτε τον Μητσοτάκη στην εξουσία.
- Καρασμάνης: Ο λαός. Θέλετε να κάνετε σόου μαζί μου. Για ποιο λόγο;
- Κωνσταντοπούλου: Δεν κατάλαβα κύριε. Σε ποιον είπατε για σόου; Είστε 30 χρόνια βουλευτής και κάνετε τον ανήξερο;
- Λαζαρίδης: Ντροπή της.
- Καρασμάνης: Μου ζητάτε να καταθέσω τα συναισθήματα μου…
- Κωνσταντοπούλου: Καταθέσατε τις προσβολές σας. Στα ανθρωπάκια και στους σιωπηλούς στηρίχθηκαν τα χειρότερα καθεστώτα.
- Λαζαρίδης: Είναι εκτός τόπου και χρόνου η κυρία Κωνσταντοπούλου.