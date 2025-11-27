Μεγάλη ένταση επικράτησε το πρωινό της Πέμπτης (27/11), ανάμεσα στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Κώστα Παπαχλιμίντζο.

Η παραίτηση Καραναστάση και οι δηλώσεις Άδωνι για τον Σπύρο Μπιμπίλα

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν προσκεκλημένη σε πρωινή τηλεοπτική της ΕΡΤ και κάποια στιγμή η συζήτηση έφτασε και στον Διαμαντή Καραναστάση, ο οποίος πριν από λίγες μέρες παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα. Ο δημοσιογράφος της ζήτησε να σχολιάσει και την τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον βουλευτή του κόμματός της, Σπύρο Μπιμπίλα.

Για το περιστατικό με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Ο δημοσιογράφος, αναφέρθηκε επίσης και στο περιστατικό που είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη ρώτησε «γιατί τον λέτε πανελίστα υποτιμητικά;». Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε λέγοντας «γιατί το λέτε αυτό, ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;». «Το πανελίστας γιατί το λέτε έτσι υποτιμητικά; Είναι συμπαρουσιαστής και δημοσιογράφος» επέμεινε ο Κώστας Παπαχλιμίντζος.

«Καθόλου υποτιμητικά. Έτσι δεν λέγεται; Γιατί επισημαίνετε αυτό την ώρα που πάω να αναδείξω την είδηση;», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Μην βλέπετε μια συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε, είστε λίγο υπερβολική», της είπε στη συνέχεια ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, με την Ζ. Κωνσταντοπούλου να λέει: «Γιατί με ειρωνεύεστε; (…) Είπατε κάτι άσχετο για να μην ακουστεί αυτό που λέω», συνεχίστηκε ο διάλογος.

«Για τον κ. Μπιμπίλα θέλετε να απαντήσετε;» την ξαναρώτησε ο δημοσιογράφος με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να του λέει «όχι, θέλω να σας πω αυτό που θέλω, εσείς θέλετε να το πάτε αλλού, σε άλλη συνομωσία».

Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να παίξετε το βίντεο;

Παπαχλιμίντζος: Όχι.

Κωνσταντοπούλου: Δεν θέλετε. Γιατί η εντολή είναι να μην το δείξετε, δεν πειράζει.

Παπαχλιμίντζος: Ναι, υπάρχει εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε μην παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου, μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;

Κωνσταντοπούλου: Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε κ. Παπαχλιμίντζο.

Παπαχλιμίντζος: Αν κάποιος με ειρωνεύεται απαντάω αναλόγως, αν δεν με ειρωνεύεται, δεν έχω λόγο να ειρωνευτώ κι εγώ.

Κωνσταντοπούλου: Έχετε μεγάλη ένταση. Την είχε και ο Γεωργιάδης χθες, εξερράγη και έγινε σαν τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ.

Παπαχλιμίντζος: Πού κολλάνε όλα αυτά;

Κωνσταντοπούλου: Εγώ έχω την ψυχραιμία του δικαίου και της αλήθειας.

Παπαχλιμίντζος: Εδώ και 4 λεπτά σας ρωτάω για τον κ. Μπιμπίλα και δεν θέλετε να απαντήσετε.

Κωνσταντοπούλου: Είναι ψέμα όσα λένε για τον Μπιμπίλα. Αν αποδειχθεί ότι δεν ήταν πρώτη (σ.σ.: τα όσα είπε ο Γεωργιάδης για τις κυρίες Δάλλα και Δημοπούλου), θα βγείτε να ζητήσετε συγγνώμη; Λέτε ψέματα. Όταν εγώ έδινα αγώνα για την ΕΡΤ στην οποία έριξαν μαύρο (…) λέτε ψέματα.

Παπαχλιμίντζος: Ναι, τώρα με πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου είπε «πες ψέματα στη Ζωή».

