Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την άρση ασυλίας του Ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, κατόπιν αιτήματος που διαβίβασε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αίτηση, η οποία προήλθε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η άρση ασυλίας αφορά φερόμενες πράξεις συκοφαντικής δυσφήμησης και εξύβρισης κατά του δημοσιογράφου Βαγγέλη Περρή, που τελέστηκαν σε τηλεοπτική συνέντευξη τον Μάρτιο του 2024, πριν από την εκλογή του κ. Παππά ως ευρωβουλευτή.

Σημειώνεται ότι το φερόμενο αδίκημα δεν συνδέεται με τα καθήκοντά του στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ ο ίδιος ο Νίκος Παππάς είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας του κατά την ακρόαση στην Επιτροπή JURI.

Η Επιτροπή JURI υπερψήφισε ομόφωνα την Έκθεση άρσης της ασυλίας με 20 ψήφους υπέρ, και στην Ολομέλεια αναμένεται να υπερψηφιστεί από όλες τις πολιτικές ομάδες.