Στην άρση της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, προχώρησε η Ολομέλεια της Βουλής, εγκρίνοντας με ευρύτερη πλειοψηφία δύο διαφορετικά δικαστικά αιτήματα.

Η επικεφαλής του κόμματος βρέθηκε στο επίκεντρο δύο ξεχωριστών ονομαστικών ψηφοφοριών, οι οποίες διενεργήθηκαν κατόπιν σχετικών δικογραφιών που είχαν διαβιβαστεί το προηγούμενο διάστημα στο Κοινοβούλιο από τις δικαστικές αρχές.

Το πρώτο αίτημα άρσης της ασυλίας αφορά δικογραφία η οποία σχηματίστηκε μετά από έγκληση που κατέθεσε σε βάρος της ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Η συγκεκριμένη πρόταση υπερψηφίστηκε λαμβάνοντας 162 θετικές ψήφους, έναντι 53 κατά και 13 «παρών».

Στη δεύτερη ψηφοφορία, η οποία αφορούσε μηνυτήρια αναφορά δικαστικών λειτουργών της Λάρισας για τη στάση και τη συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου ως συνηγόρου υπεράσπισης στη δικαστική διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών, το σώμα ενέκρινε επίσης το αίτημα με την ίδια ακριβώς πλειοψηφία.

Υπέρ της άρσης τάχθηκαν 162 βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, 53 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 13 δήλωσαν «παρών», επί συνόλου 228 ψηφισάντων.

Σημειώνεται ότι από τη διαδικασία και των δύο ψηφοφοριών απείχαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, ενώ η κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης επέλεξε να τοποθετηθεί με την ψήφο «παρών».