48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή»: «Απλώνουμε το χέρι σε κάθε νέο»

Ασφυκτικά γεμάτο ήταν το Πάρκο «Αντ. Τρίτσης» το βράδυ του Σαββάτου από τους χιλιάδες επισκέπτες των εκδηλώσεων του 48ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή».

«Μια πραγματική όαση, μια έκρηξη ελπίδας και αισιοδοξίας», είδε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του νωρίτερα στο Φεστιβάλ, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Νίκος Αμπατιέλος ο οποίος τόνισε ότι το Φεστιβάλ «εξελίσσεται και είναι πάντα «μέσα» στις αγωνίες και τους προβληματισμούς της νέας γενιάς».

«Απλώνουμε το χέρι και καλούμε κάθε νέο άνθρωπο στον αγώνα, να βαδίσουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, να γίνουμε πιο δυνατοί ενώνοντας τις φωνές μας, να γίνουμε ισχυρότεροι πείθοντας κάθε μέρα όλο και περισσότερους ότι η μοναδική ρεαλιστική, αισιόδοξη λύση, αυτή που αξίζει τις θυσίες που απαιτεί ο σκοπός της, είναι μόνο ο αγώνας για μία κοινωνία που δεν θα ακρωτηριάζει τα καλύτερά μας χρόνια» είπε ο Νίκος Αμπατιέλος, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης ότι η έναρξη της προσυνεδριακής διαδικασίας της ΚΝΕ θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου, με τη δημοσίευση των Θέσεων του ΚΣ για το 13ο Συνέδριο της Οργάνωσης.

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν ο πρέσβης της Κούβας στην Ελλάδα, ο Αράμις Φουέντε Ερνάντες, η ακόλουθος της πρεσβείας του Βιετνάμ Νγκουέν Νγκοκ και ο επιτετραμμένος της πρεσβείας της Παλαιστίνης Γιούσεφ Ντόρχομ.

Στο χώρο του Φεστιβάλ ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κούβας στην Ελλάδα και τον επιτετραμμένο της πρεσβείας της Παλαιστίνης.

Επίσης συναντήθηκε με τους Γ. Νταλάρα, Β. Παπακωνσταντίνου, Κ. Τριανταφυλλίδη, Θ. Μπακαλάκο, Οδυσσέα Ιωάννου, Γ. Παντελιά, Ασπ. Στρατηγού, με τον Μακρονησιώτη Λάζαρο Κυρίτση και με δισέγγονο του Απ. Καλδάρα.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ επισκέφθηκε το περίπτερο του συλλόγου «Εμείς που σπουδάσαμε στο σοσιαλισμό», όπως επίσης και το περίπτερο της ΚΟ Αττικής του κόμματος.

Από τις εκδηλώσεις, ξεχωριστές στιγμές χάρισαν στους επισκέπτες του Φεστιβάλ:

* Το αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, στη λαϊκή σκηνή, με τους Μανώλη Μητσιά και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

* Το αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή και την επέτειο γέννησής του, στην Κεντρική Σκηνή με καλλιτεχνική διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ερμηνευτές τους Γιώργο Νταλάρα, Ασπασία Στρατηγού, Κώστα Τριανταφυλλίδη και συμμετοχή της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας Βόλου.

* Η συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στην κεντρική σκηνή, ο οποίος ξεκίνησε με τραγούδια του αξέχαστου Μάνου Λοΐζου ο οποίος «έφυγε» 40 χρόνια πριν, στις 17 Σεπτεμβρίου 1982.

Με θερμό χειροκρότημα οι επισκέπτες του Φεστιβάλ υποδέχτηκαν στον χώρο του Μαθητικού Στεκιού την πολυμελή μπάντα του ΚΕΘΕΑ «Στροφή» με έναν από τους τραγουδιστές του συγκροτήματος να μιλά για τη «μαγεία της θέλησης» και την προσπάθεια που γίνεται μέσω της ενασχόλησης με την τέχνη και τη μουσική να ολοκληρωθεί επιτυχώς η θεραπεία των πρώην εξαρτημένων ατόμων στο ΚΕΘΕΑ.

Στη συναυλία ιδιαίτερη ήταν η στιγμή της ερμηνείας του τραγουδιού Another Brick In The Wall, των Pink Floyd με το οποίο έστειλαν το μήνυμα της πάλης ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά.

Η ΚΝΕ, δίνοντας βήμα για την παρουσίαση του έργου νέων δημιουργών εγκαινίασε φέτος νέα σκηνή, την «Σκηνή Νέας Δημιουργίας» στην οποία παρουσίασαν τη δισκογραφική δουλειά τους οι νέοι καλλιτέχνες Δημήτρης Ψαρράς, Κώστας Βλαχούτσος, Γιάννης Ταυλάς και Mother of Millions.