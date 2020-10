Θρίλερ στις Βρυξέλλες

Σε θρίλερ εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα αρνείται το προσχέδιο που παρουσιάστηκε για τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για ένα πρώτο κείμενο το οποίο η ελληνική κυβέρνηση δεν δέχεται ως κείμενο συμπερασμάτων, διότι δεν υπάρχει αναφορά στην Τουρκία. Μάλιστα, αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη εξαμερής συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της Γερμανίδας Καγκελαρίου 'Ανγκελα Μέρκελ, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του Προέδρου της Κυπρου Νίκου Αναστασιάδη.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές και προσθήκες, προκειμένου η Αθήνα να το αποδεχτεί και να περάσει στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής.

Το προσχέδιο δεν είχε αναφορά για κυρώσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αλλά ανέφερε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία και τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να διασφαλίσει το σεβασμό και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και της Κύπρου, κάτι που δεν έγινε δεκτό από την ελληνική πλευρά.

Η Γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ, μάλιστα, έγινε νωρίτερα γνωστό πως δεν επιθυμεί να γίνει αναφορά σε κυρώσεις, επικαλούμενη τη συμφωνία που ανακοινώθηκε νωρίτερα για την εγκαθίδρυση μηχανισμού αποκλιμάκωσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα και η Κύπρος έκριναν ότι το πρώτο προσχέδιο δεν ήταν ικανοποιητικό, ενώ η Αθήνα ζήτησε να γίνουν τροποποιήσεις «ώστε να αντικατοπτρίζει πιο πλήρως τις ελληνικές θέσεις», σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Τι ανέφερε το προσχέδιο σύμφωνα με το Politico



Η ΕΕ είναι έτοιμη να «χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της» για να διασφαλίσει τον σεβασμό της κυριαρχίας της Ελλάδας και της Κύπρου, αναφερόταν στο προσχέδιο, σύμφωνα με το Politico.

«Υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούνται εποικοδομητικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση θεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο», οι ηγέτες της ΕΕ συμφωνούν να «δρομολογήσουν μια θετική πολιτική ατζέντα ΕΕ-Τουρκίας με ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης και τη διευκόλυνση του εμπορίου» καθώς και «υψηλού επιπέδου διαλόγους» και «συνεχή συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης σύμφωνα με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας για το 2016». Πολλά από αυτά τα σημεία ήταν μεταξύ των βασικών αιτημάτων της Άγκυρας.

Το προσχέδιο ζητά επίσης «πολυμερή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο» και αναθέτει στον ανώτατο διπλωμάτη της Ζοζέπ Μπορέλ να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες. Το κείμενο «χαιρετίζει επίσης τα πρόσφατα βήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης από την Ελλάδα και την Τουρκία».

Στο προσχέδιο εκφραζόταν η αλληλεγγύη της Ε.Ε. με την Ελλάδα και την Κύπρο, «των οποίων η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα πρέπει να γίνουν σεβαστά». Οι «27» καλωσόριζαν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τη συμφωνία για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και καλούσαν την Άγκυρα να σταματήσει τις «παράνομες» έρευνες και γεωτρήσεις σε «διαφιλονικούμενα ύδατα».

Στ. Πέτσας: Το βασικό κείμενο δεν είναι αποδεκτό από την Ελλάδα

«Είναι μία σημαντική σύνοδος για τις ευρωτουρκικές σχέσεις και όχι μόνο, για όλες τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1 για τις ενστάσεις της Ελλάδας όσον αφορά στο προσχέδιο θέσεων της Συνόδου Κορυφής, στις Βρυξέλλες.

«Ειδικά για το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης που είναι ξανά η συζήτηση για το ποιον δρόμο ακολουθεί η Τουρκία που φαίνεται να ολισθαίνει μακριά από τη Δύση, το βασικό κείμενο που προτάθηκε ως πρώτη βάση συζήτησης δεν είναι αποδεκτό από την Ελλάδα. Και δεν είναι αποδεκτό γιατί δεν ήταν ισορροπημένο. Χρειάζεται να οικοδομηθεί ένα σχέδιο συμπερασμάτων το οποίο θα έχει τουλάχιστον τέσσερις πυλώνες: ο πρώτος είναι φυσικά η έμπρακτη αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο έναντι της τουρκικής προκλητικότητας. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με την ΕΕ να καλεί την Τουρκία να σταματήσει αμέσως κάθε παράνομη εξορυκτική δραστηριότητα στην κυπριακή ΑΟΖ και φυσικά να τερματίσει τις υπόλοιπες προκλητικές τις ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι άλλοι δύο πυλώνες είναι αλληλένδετοι κι έχουν να κάνουν με το καρότο, όταν η Τουρκία επιδείξει με συνέπεια και συνέχεια ότι εννοεί την αποκλιμάκωση δηλαδή οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί στην Τουρκία στο πλαίσιο αυτό. Και το τελευταίο, είναι το μαστίγιο αν δεν δείξει η Τουρκία τη διάθεση έμπρακτης αποκλιμάκωσης επαναλαμβάνω, με συνέπεια και συνέχεια», τόνισε ο κ. Πέτσας.

Διεκόπη για 45 λεπτά η Σύνοδος Κορυφής

Λόγω της ελληνικής αντίδρασης, η συνεδρίαση διεκόπη στις 20:10 (ώρα Ελλάδος) για 45' όπως ανακοίνωσε ο ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ, πιθανότατα για να μεσολαβήσουν διαβουλεύσεις και ίσως να ξαναγραφεί το προσχέδιο.

At #EUCO @eucopresident calls a 45 minute break #EU27 will resume discussion on Eastern Mediterranean and Belarus during dinner.