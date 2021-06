ΑΚΚΕΛ: Τσιόδρας, Μαγιορκίνης, ΕΟΔΥτες σε δίκτυο καμουφλάζ των δυτικών «πειραμάτων» κορονοϊών στην Κίνα

Το ΑΚΚΕΛ δημοσιοποιεί μία από τις πιο βρόμικες πτυχές, που αποδείχτηκε από τον αμερικανικό αντικαθεστωτικό Τύπο (https://www.zerohedge.com/covid-19/dsouza-orchestrated-hoax), σχετικά με τους «ειδικούς» επιστήμονες, γιατρούς κ.λπ. του κυβερνητικού καθεστώτος Μητσοτάκη.

Κάποιοι από αυτούς που μας απειλούν, εκβιάζουν και δουλεύουν σαν μαρκετίστες του Μητσοτάκη, δούλεψαν ως καμουφλάζ προστασίας σκοτεινών μορφών (Peter Daszak της EcoHealth Alliance) σε κυκλώματα αμερικανικής χρηματοδότησης πειραμάτων στην Κίνα σχετικά με κορονοϊούς νυχτερίδων για την απόκτηση αυξημένης λειτουργίας (gain of function) ώστε να μολύνουν ανθρώπους.

Αποδεικνύεται ότι από τον Ιανουάριο του 2020 είχε αρχίσει να στήνεται και κορυφώνεται στις ΗΠΑ και Ε.Ε. η δράση μίας «επιστημονικής κλίκας», ώστε σήμερα να μπορούμε να πούμε ότι όλα όσα υπέφεραν οι Έλληνες (και όλοι οι άλλοι άνθρωποι) από τα «μέτρα αντιμετώπισης» του κορονοϊού, είχαν πρωταρχικό σκοπό να αποπροσανατολίσουν από την αμερικανική κυβερνητική εμπλοκή στην χρηματοδότηση πειραμάτων με ιούς στην Wuhan της Κίνας. Στην Ελλάδα είχαν επιπλέον αποπροσανατολισμό για τις ευθύνες Μητσοτάκη, Άδωνη κλπ, για την μνημονιακή καταστροφή του ελληνικού συστήματος υγείας.

Ειδικά αναφερόμαστε στους D. Paraskevis,E.G.Kostaki,G. Magiorkinis,G. Panayiotakopoulos,S. Tsiodras, όπως υπογράφουν την «επιστημονική μελέτη τους» με τίτλο «Full genome evolutionary analysis of the novel corona virus (2019 nCoV)& rejects the hypothesis of emergence as a result of a recent recombination event» στις 27 Ιανουαρίου 2020 στο biorxiv.org, ένα «αποθετήριο μελετών» που χρηματοδοτήθηκε από τον Zuckerberg του Facebook με αρκετά εκατομμύρια δολάρια.

Οι δημοσιευμένες μελέτες ΔΕΝ περνούν πιο πριν από έλεγχο συναδέλφων επιστημόνων για αξιολόγηση peer review. Στις 30 Ιανουαρίου 2020 η σεσημασμένη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ προέβαλε την μελέτη γράφοντας: Ερευνητές του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Κρήτης, μελετώντας τα γενετικά χαρακτηριστικά του νέου ιού απέκλεισαν το ενδεχόμενο αυτός να προέρχεται από ερπετά, ενώ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα νέο για τον άνθρωπο κορωνοϊό και όχι αποτέλεσμα πρόσφατης γενετικής ανάμειξης με άλλον ιό της ίδιας ‘οικογένειας’». Γιατί όμως οι «ειδικοί» ΔΕΝ μπόρεσαν(;) ή ΔΕΝ θέλησαν(;) να εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν αυτό που τώρα πλήρως αποκαλύφθηκε ότι η πιθανότητα ο ιός να «τροποποιήθηκε» (με γενετική ανάμειξη-«μαγείρεμα») και να «ξέφυγε» από το Ινστιτούτο Ιολογίας στην Wuhan είναι επίσης σημαντική;

Επίσης, πώς είναι δυνατόν οι συγγραφείς της μελέτης (δηλαδή ο αναπληρωτής καθηγητής Δημήτριος Παρασκευής, η δρα Ευαγγελία-Γεωργία Κωστάκη και ο επίκουρος καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης από το Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του ΕΚΠΑ, ο επίκουρος καθηγητής και αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος, ο καθηγητής κλινικής ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος ΔΣ του ΕΟΔΥ Γεώργιος Σουρβίνος και ο καθηγητής Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας, που δεν ήταν τηλεοπτικοί αστέρες τότε) να έχουν στοιχεία ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ για να προχωρήσουν σε ασφαλή επιστημονική μελέτη ότι ο ιός είναι αποτέλεσμα φυσικών διαδικασιών; Έχουν γνώση των μεθόδων και τεχνικών βιολογικού πολέμου και «γενετικού μαγειρέματος» ιών; Όχι βέβαια, σε όλα. Συνεπώς, είναι επιστημονικά «ξεκρέμαστοι».

Τα ακόλουθα αποσπάσματα από τα άρθρα του Vanity Fair και του zerohedge.com ΔΙΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Η μελέτη των προαναφερθέντων Ελλήνων «ειδικών» λειτούργησε ως τμήμα του παρασκηνιακού μηχανισμού από τον Peter Daszak της EcoHealth Alliance για να κατασκευάσει «επιστημονική συναίνεση» ότι ο ιός μόλυνε τον άνθρωπο με φυσικές διαδικασίες.

Αναλυτικότερα - Ακολουθεί απόσπασμα από τα άρθρα

Τώρα μπορεί να ειπωθεί δημοσίως: Η μαζική δημόσια εκστρατεία για να πείσει, ακόμη και να αναγκάσει τον κόσμο να αποδεχθεί την ιδέα ότι ο SARS-CoV2, ο ιός που προκαλεί την COVID-19, προέκυψε φυσικά από μια κρεαταγορά στην Wuhan, ήταν φάρσα/ψέμα. Οι φρικτές λεπτομέρειες περιέχονται σε μια αναλυτική έκθεση στο περιοδικό Vanity Fair (https://www.vanityfair.com/news/2021/06/the-lab-leak-theory-inside-the-fight-to-uncover-covid-19s-origins).

Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι: Πώς αποκτήσαμε μια επιστημονική και μιντιακή συναίνεση ότι ο SARS-CoV2 προήλθε εξ’ αρχής από την κρεαταγορά της Wuhan; Η απάντηση είναι μια ομαδική επιστολή υπογεγραμμένη από κορυφαίους ιολόγους που εμφανίστηκε στην αξιόπιστη επιστημονική έκδοση The Lancet (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30418-9/fulltext).

Σύμφωνα με το άρθρο, η επιστολή οργανώθηκε από έναν ζωολόγο που ονομάζεται Peter Daszak, ο οποίος ο ίδιος συμμετείχε σε έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ με στόχο την παραγωγή θανατηφόρων ιών σε εργαστήρια [σημ.: της Κίνας]. Ο Daszak εργάστηκε σε στενή συνεργασία με τον Ralph Baric του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας. Ο Όμιλος του Daszak, η EcoHealth Alliance, συνεργάστηκε απευθείας με τα εργαστήρια της Κίνας στην Wuhan για να ερευνήσει κορωνοϊούς και δυνητικά να τούς κάνει περισσότερο μεταδοτικούς και περισσότερο θανατηφόρους.

Όταν ο Daszak έμαθε ότι ένας ιός προκαλεί παγκόσμια καταστροφή, κινήθηκε γρήγορα ώστε να ευθυγραμμίσει μια ομάδα ιολόγων για να δηλώσουν, χωρίς καμία πειστική απόδειξη, ότι ο COVID-19 είχε φυσική προέλευση. [Σημ.: η μελέτη των Ελλήνων «ειδικών», που αναφέρεται βιβλιογραφικά στην επιστολή στο Lancet, φαίνεται να εξυπηρέτησε την κατασκευή κλίματος για αντιεπιστημονική ευθυγράμμιση επιστημόνων σε απόκρυψη πιθανού εγκλήματος και σε κάλυψη των ευθυνών του Daszak και του χώρου αμερικανικών κυβερνητικών Υπηρεσιών γύρω του. Από τα προαναφερθέντα δημιουργείται θέμα αν μερικά από τα σημερινά «αστέρια» (ή «μαύρες τρύπες») του ΕΟΔΥ και της Επιτροπής «ειδικών» συμμετείχαν σε μελέτη υπό παραγγελία με προδιαγραφές].

Μπορεί να φαίνεται περίεργο για ποιόν λόγο εξέχοντες επιστήμονες θα συμφωνούσαν να υπογράψουν μια επιστολή που θα λάβει θέση για κάτι για το οποίο δεν υπάρχουν έγκυρα επιστημονικά στοιχεία.

Γιατί να το κάνουν αυτό;

Η μονολεκτική απάντηση είναι: χρήματα.

Μορφές όπως ο Daszak και θεσμοί όπως η EcoHealth Alliance που λαμβάνουν μεγάλα ποσά κυβερνητικού χρήματος, τυπικά πακετάρουν αυτά τα κεφάλαια σε υπο-επιχορηγήσεις που διανέμονται μεταξύ ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων σε όλη τη χώρα. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ιολόγων που, κατά μία έννοια, βρίσκονται στην πίσω τσέπη του Daszak. Έχουν οικονομικό συμφέρον να κάνουν ό,τι θέλει και επιπλέον, όπως ο Daszak, έχουν συμμετοχή στο καμουφλάρισμα της πιθανότητας ότι το είδος της δουλειάς τους προκάλεσε μια παγκόσμια πανδημία με εκατομμύρια θανάτους και αμέτρητη καταστροφή στο πέρασμά της.

Σύντομα προέκυψε, βάσει μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ελήφθησαν από μια ομάδα ελευθερίας πληροφοριών που ονομάζεται «ΗΠΑ Δικαίωμα Γνώσης», ότι ο Daszak όχι μόνο τελικά υπέγραψε, αλλά οργάνωσε την δήλωση επιρροής στο Lancet, με την πρόθεση να κρύψει τον ρόλο του και να δημιουργήσει την εντύπωση της επιστημονικής ομοφωνίας [Σημ.: και σε αυτό βοηθήθηκε εν μέρει από την μελέτη των Ελλήνων «ειδικών» που αναφέρεται στην δήλωση επιρροής στο Lancet ως βιβλιογραφική παραπομπή Νο 6].

Ο Daszak κινητοποιήθηκε τόσο γρήγορα για έναν λόγο, είπε ο Jamie Metzl: «Αν η πανδημία ξεκίνησε ως μέρος μιας εργαστηριακής διαρροής, είχε τη δυνατότητα να κάνει στην Ιολογία αυτό που έκανε το Three Mile Island και το Chernobyl στην πυρηνική επιστήμη». Θα μπορούσε να χτυπήσει τον τομέα επ’ αόριστον με μορατόριουμ και περιορισμούς χρηματοδότησης [Σημ.: Εδώ είναι το βασικό θέμα, θα έχαναν τα μεγάλα κονδύλια τόσο από αμερικανικές κυβερνητικές Υπηρεσίες όσο και από φαρμακοβιομηχανίες, εκτός από τις ποινικές ευθύνες].

Όχι μόνο ο Daszak οργάνωσε την δήλωση στο Lancet, αλλά το έκανε, σύμφωνα με το Vanity Fair, «με την πρόθεση να κρύψει τον ρόλο του και να δημιουργήσει την εντύπωση της επιστημονικής ασυλίας» [Σημ.: Από τότε ακόμη δημιουργήθηκε η ιδέα της ασυλίας που πρόσφατα απαίτησαν πολιτικοί και «ειδικοί»;]. Σε ένα email που απευθύνεται στον Baric, ο Daszak είπε: «Δεν χρειάζεται να υπογράψεις την ‘Δήλωση’ Ralph».

Ο Daszak εξήγησε ότι ούτε αυτός ούτε ο Baric θα πρέπει να υπογράψουν τη δήλωση «έτσι ώστε να έχει κάποια απόσταση από εμάς και ως εκ τούτου να μην λειτουργεί με αντιπαραγωγικό τρόπο».

Ο Daszak πρόσθεσε:

«Στη συνέχεια θα το βγάλουμε με τρόπο που δεν θα το συνδέεται με τη συνεργασία μας, έτσι μεγιστοποιούμε μια ανεξάρτητη φωνή».

Ο Baric συμφώνησε, απαντώντας,

«Διαφορετικά φαίνεται ως αυτοεξυπηρέτηση και χάνουμε τον αντίκτυπο».

Στο τέλος ο Baric δεν υπέγραψε. Ο Daszak υπέγραψε [Σημ.: Ίσως οι άλλοι να το έθεσαν ως προϋπόθεση για να υπογράψουν]. Και τουλάχιστον έξι από τους άλλους που υπέγραψαν την δήλωση είτε εργάστηκαν είτε είχαν λάβει χρηματοδότηση από την EcoHealth Alliance, σύμφωνα με το Vanity Fair.

Αυτό που έχουμε εδώ είναι μια ομάδα επιστημόνων που συμμετέχουν ενεργά στο «μαγείρεμα» ενδεχομένως θανατηφόρων ιών και πιθανώς εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη συνεργασία με το εργαστήριο της Wuhan, που μπορεί να έχει βοηθήσει στην πρόκληση θανάτου εκατομμυρίων, συνεργαζόμενοι για να δημιουργήσουν μια ψεύτικη δημόσια εντύπωση επιστημονικής συναίνεσης, όταν ήξεραν πολύ καλά ότι δεν υπήρχε τέτοια συναίνεση».

Τέλος λοιπόν οι τσαρλατανιές, ήταν παραμύθια τα υποτιθέμενα «επιστημονικά στοιχεία» επιβολής της καταστροφής των ελευθεριών και της δημοκρατίας; Τώρα να δούμε, η Εκκλησία, οι επαγγελματικές ενώσεις (κυρίως της εστίασης), οι αστυνομικές ενώσεις, οι δημοσιογραφικές ενώσεις, κλπ θα κάνουν ΤΩΡΑ, έστω και καθυστερημένα, ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ όλου του πλέγματος των «μέτρων» και των κυβερνητικών χειρισμών; Να ζητήσουμε να κινηθεί και εισαγγελέας να κάνει τον έλεγχο;