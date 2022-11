Daily Mail: Τι είπαν βασιλιάς Κάρολος και Κυρ. Μητσοτάκης για το πρότζεκτ των 14 εκατ. ευρώ για το Τατόι

Εκτενές δημοσίευμα της «Daily Mail», αναφέρεται στη χθεσινή συνάντηση του βασιλιά Καρόλου Γ’ με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στα όσα συζήτησαν στο τσάι που παρατέθηκε στο κάστρο Γουίνδσορ.

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Κ. Μητσοτάκης και ο βασιλιάς Κάρολος συζήτησαν για την ανακαίνιση των ανακτόρων του Τατοΐου, το οποίο η εφημερίδα χαρακτηρίζει ως το οικογενειακό σπίτι του πρίγκιπα Φίλιππου στην Ελλάδα.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι το Τατόι είναι ερείπια, ωστόσο σχεδιάζεται να μετατραπεί σε μουσείο, σε ένα κοινό σχέδιο μεταξύ της Βρετανίας και της Ελλάδας, για την αποπεράτωση του οποίου θα απαιτηθούν 12,3 εκατομμύρια λίρες, ήτοι 14 εκατομμύρια ευρώ.

This afternoon, the Prime Minister of Greece, Mr. Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis visited The King at Windsor Castle. pic.twitter.com/QfLkiYskRA

«Ο βασιλιάς πέρυσι επισκέφθηκε το Τατόι,-όπου είναι θαμμένος ο παππούς του, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 200ή επέτειο του Ελληνικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας», σημειώνει η «Daily Mail», συμπληρώνοντας στη συνέχεια: «Το Prince's Trust, μια οργάνωση του βασιλιά Καρόλου, παρέχει συμβουλές στην ελληνική κυβέρνηση για την αποκατάσταση του ιστορικού παλατιού».

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει από την αρχή θέσει στόχο την ανάπλαση του Τατοΐου, τη μετατροπή του σε έναν αξιοποιήσιμο με πολλούς τρόπους χώρο και τη μετέπειτα απόδοσή του στο κοινό.

Εκπρόσωπος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου δήλωσε στη Daily Mail ότι τα σχέδια για το Τατόι θα βασιστούν στην ανακαίνιση του Dumfries House, που κόστισε 45 εκατομμύρια λίρες, της οποίας ηγήθηκε ο βασιλιάς Κάρολος. «Θέλουν να το χρησιμοποιήσουν ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής», είπε αρμόδια πηγή σύμφωνα με τη Mirror.

Ο βασιλιάς παραχώρησε συνέντευξη στους δημιουργούς της εκπομπής A Royal Grand Design, η οποία προβάλλεται αύριο το βράδυ στο ITV και παρακολουθεί την ανακαίνιση του κτήματος στο Ayrshire. Ο Κάρολος δήλωσε στην εκπομπή ότι το έργο, το οποίο παραλίγο να τον χρεοκοπήσει ως πρίγκιπα της Ουαλίας, ήταν «ένα τρομερό ρίσκο», αλλά άξιζε τον κόπο. Ο βασιλιάς πρόσθεσε: «Ήξερα ότι επρόκειτο για μια υποβαθμισμένη περιοχή. Ήθελα να τη χρησιμοποιήσω ως ένα σωστό παράδειγμα αυτού που πάντα πίστευα, της αποκατάστασης με γνώμονα την πολιτιστική κληρονομιά».

Με βάση τα παραπάνω θα δρομολογηθούν και οι μελέτες για το κτήμα του Τατοΐου, για το οποίο προβλέπεται η αποκατάσταση πολλών κτισμάτων και εκτάσεων, όπως το παλιό ανάκτορο, οι ανακτορικοί κήποι, τα μαγειρεία, ο στάβλος και το νέο βουστάσιο, καθώς επίσης και η αποκατάσταση-συντήρηση περίπου 50.000 κινητών αντικειμένων και η ψηφιοποίηση-συντήρηση περίπου 10.000 εγγράφων. Το Δημόσιο αποκαθιστά και διαχειρίζεται 32 κτίρια, ενώ προς αξιοποίηση σε ιδιώτες-επενδυτές μπορεί να διατεθούν 22 κτίρια.

Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης υποδομές λειτουργικότητας σε έκταση 670 στρεμμάτων. Παράλληλα, εκπονούνται ήδη οι αναγκαίες περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές μελέτες, ενώ υπάρχει συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υποδομών και Μεταφορών για την αναβάθμιση δημόσιων μέσων μεταφοράς και οδικών αξόνων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στους χώρους του Τατοΐου.

Had the pleasure of meeting with His Majesty King Charles III at Windsor Castle. pic.twitter.com/q3392RuumG