«Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν εγκληματικές ενέργειες»

«Από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός είχε δώσει εντολή να διερευνηθούν ταχύτατα και μεθοδικά όλα τα στοιχεία και να μην μείνει τίποτε αναπάντητο», δήλωσε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου για τις πυρκαγιές που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.Ανακοίνωσε ότι κατόπιν της επιβεβαίωσης από μικτά κλιμάκια της Πυροσβεστικής και του Στρατού, των πληροφοριών που συλλέχθηκαν από δορυφόρους αναφορικά με τις εστίες των πυρκαγιών, ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή να διαβιβαστεί ο φάκελος των σχετικών στοιχείων στις δικαστικές αρχές, καθώς και να διεξαχθεί η σημερινή συνέντευξη τύπου προκειμένου όλα τα αποδεικτικά στοιχεία να τεθούν σε γνώση του ελληνικού λαού.Συγκεκριμένα, ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι με την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, τον Στρατό και τις άλλες διοικητικές αρχές να εξακολουθούν με αμείωτη ένταση να δίνουν τη δύσκολη μάχη για την αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών που οδήγησαν στον άδικο χαμό δεκάδων συνανθρώπων μας, παράλληλη υποχρέωση της κυβέρνησης και των αρχών είναι να διερευνήσουν ενδελεχώς τα αίτια της τραγωδίας αλλά και να ενημερώνουν τους πολίτες για την πορεία των ερευνών.Ο κ. Τζανακόπουλος ενημέρωσε ότι σε αυτό το πλαίσιο συνεδρίασε πριν από λίγο υπό τον πρωθυπουργό διυπουργική επιτροπή προκειμένου να εξετάσει τα στοιχεία που συνέλεξαν όλες οι αρμόδιες αρχές για τα αίτια των καταστροφικών πυρκαγιών, μετά από εντολές που είχε δώσει.Ανέφερε ειδικότερα ότι ο πρωθυπουργός είχε δώσει εντολή στον υπουργό Άμυνας ο οποίος επικοινώνησε με σύμμαχες χώρες και ζήτησε στοιχεία τόσο από δορυφόρους όσο και από UAV προκειμένου να εξακριβωθούν με ακριβή τρόπο τα στίγματα των πρώτων εστιών φωτιάς τόσο στην Κινέτα όσο και στο Νταού Πεντέλης.Επίσης είχε δώσει εντολή στον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής να ενεργοποιήσει τον ΕΛΔΟ, ο οποίος με τη σειρά του πήρε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από ευρωπαϊκά και διεθνή δορυφορικά συστήματα.Κατόπιν της συλλογής όλων των πληροφοριών αξιολογήθηκαν τα πρώτα στοιχεία και ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή μικτά κλιμάκια της Πυροσβεστικής και του Στρατού να ελέγξουν τα σημεία.Τα κλιμάκια επιβεβαίωσαν τα στοιχεία των δορυφόρων καθώς βρήκαν τα ίχνη των εστιών από όπου ξεκίνησαν οι πυρκαγιές, ακριβώς εκεί που τα στίγματα των δορυφόρων έδωσαν τις σχετικές πληροφορίες. Πρόσθεσε ότι οι άνδρες της πυροσβεστικής έχουν ξεκινήσει έρευνες οι οποίες συνεχίζονται.Ο κ. Τζανακόπουλος σημείωσε, τέλος, ότι ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή να διαβιβαστεί σχετικός φάκελος με τα στοιχεία στις δικαστικές αρχές, καθώς και να διεξαχθεί η σημερινή συνέντευξη Τύπου προκειμένου όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει στη διάθεση της η κυβέρνηση να τεθούν σε γνώση του ελληνικού λαού.Τα στοιχεία παρουσιάζουν ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΔΟ, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο αρχηγός της Αστυνομίας και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας.«Υπέβαλα την παραίτησή μου αλλά δεν έγινε δεκτή ανέφερε» ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, κατά τη διάρκεια της ειδικής συνέντευξης Τύπου για τις φονικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 83 άτομα.Ο αρμόδιος υπουργός, μεταξύ άλλων, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την εκδήλωση πολλαπλών εστιών πυρκαγιάς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για έργο εμπρησμού.Παράλληλα, έκανε λόγο για «εύρημα» στο μέτωπο της Πεντέλης, το οποίο επίσπευσε σημαντικά τις έρευνες των ανακριτικών αρχών. Πάντως, απέφυγε να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενος την εν εξελίξει έρευνα.Ο κ. Τόσκας, πριν ολοκληρώσει την παρέμβασή του, αναφέρθηκε και στις δύο χθεσινοβραδινές εστίες φωτιάς στην περιοχή της Νέας Μάκρης, οι οποίες κατά τον ίδιο, «εγείρουν εύλογα ερωτήματα».Αποκάλυψε μάλιστα, ότι την επομένη των πυρκαγιών έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του κ. Τσίπρα, ο οποίος ωστόσο, την απέρριψε. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι του διαμήνυσε ότι «είναι ώρα μάχης» και «δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε».«Δεν υπάρχει ενέργεια χωρίς λάθη. Θα έρθει η ώρα που θα μιλήσουμε και για λάθη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες» τόνισε ο Νίκος Τόσκας.Ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Σωτήρης Τερζούδης, επεσήμανε ότι η πυρκαγιά χρειάστηκε κάτι λιγότερο από 1,5 ώρα, προκειμένου να φθάσει στη λεωφόρο Μαραθώνος και έκανε λόγο για «καταστροφική» φωτιά.Ερωτηθείς σχετικά, διαβεβαίωσε ότι η διαχείριση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και των μέσων, ήταν η πλέον ενδεδειγμένες, ενώ ξεκαθάρισε ότι «όταν μιλάμε για φυσικά φαινόμενα, αυτά μερικές φορές ξεπερνούν τον ανθρώπινο παράγοντα.Ως προς τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων, ο αναπληρωτής υπ. Προστασίας του Πολίτη υποστήριξε ότι «δεν υπάρχουν αγνοούμενοι, υπάρχουν αναζητήσεις». Ανέφερε ότι υπήρξαν παραδείγματα που κάποιοι ήταν εγγεγραμμένοι στις λίστες των αγνοουμένων, όπως ένα ζευγάρι βρετανών τουριστών που «τους ψάχναμε εδώ και εκείνοι είχαν πάρει το αεροπλάνο και επέστρεψαν στη Βρετανία».Κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εκλήθη ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός (ΕΛΔΟ) να συνεισφέρει στην αρχική καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και στην εξακρίβωση των αρχικών εστιών πυρκαγιάς, αξιοποιώντας την πρόσβασή του στις διεθνείς δορυφορικές βάσεις δεδομένων, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΔΟ, Γεώργιος Μαντζούρης, στην έκτακτη συνέντεεξη τύπου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.«Το υπουργείο ΨΗΠΤΕ, μέσω της συνεργασίας του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού με το International Charter Space and Major Disasters, κατέθεσε αίτημα καταγραφής προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) για λήψη όλων των διαθέσιμων δορυφορικών δεδομένων από διάφορους διαστημικούς οργανισμούς, προκειμένου να υπάρξει αρχική ανάλυση και πληρέστερη αποτύπωση της καταστροφής και καταγραφής των αιτιών των πυρκαγιών.Ο ΕΛΔΟ, αξιοποιώντας τις παρεχόμενες εικόνες από τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δορυφόρους έδωσε στην Πυροσβεστική στοιχεία για την πιθανή έναρξη καθώς και για την εξέλιξη των πυρκαγιών.Στην περιοχή της Κινέτας, στις 23/07/2018 και ώρα 12:03 μμ εμφανίζεται η αποτύπωση από δορυφόρο πρώτης εστίας πυρκαγιάς, η οποία αντιστοιχίζεται με την καταγραφή της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.Στις 12:35 μμ καταγράφεται από τα δορυφορικά δεδομένα εκδήλωση 13 θερμικών εστιών πυρκαγιάς σε γραμμική διάταξη εμφανίζεται αρχικά κοντά σε οδικό δίκτυο. Δεδομένου ότι η διέυθυνση του ανέμου ήταν βόρεια βορειοδυτική, οι εστίες που καταγράφονται 30 λεπτά αργότερα βόρεια και βορειοδυτικά της πρώτης εστίας, προξενούν εύλογα ερωτηματικά. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω θερμικά σημεία, όπως αποτυπώνονται από τη δορυφορική απεικόνιση, βρίσκονται σε νοητές και παράλληλες ευθείες κοντά σε οδικό δίκτυο που απέχουν μεταξύ τους περίπου 1.100μ και επισημαίνεται η χρονικά σχεδόν ταυτόσημη εκδήλωση των θερμικών εστιών. Οι δορυφορικές αποτυπώσεις παραδόθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να προχωρήσουν οι αυτοψίες στα ανωτέρω σημεία.Παράλληλα, στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής εμφανίζονται θερμικά σημεία εστιών πυρκαγιάς με ριπές, με εντάσεις που έφτασαν τα 120 χλμ την ώρα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί σε λιγότερο από μιάμιση ώρα μέχρι την παραλία.Στα στίγματα που δόθηκαν προς εξέταση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εντοπίστηκαν εστίες έναρξης της πυρκαγιάς, οι οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.1. «International Charter for Space and Major Disasters» μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.2. Copernicus Emergency Management Service.3. Ευρωπαϊκός δορυφόρος Sentinel 2.4. To Fire Management System της NASA.5. Το Γαλλικό δορυφορικό σύστημα Pleiades.