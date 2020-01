Εθνικός Στρατός της Λιβύης: «Μείνετε δίπλα μου σήμερα και θα μείνω δίπλα σας για πάντα»

Πρώτη είδηση αποτελεί στη Λιβύη ο ερχομός του Λίβυου στρατάρχη, Χαφτάρ, στην Αθήνα και οι συνομιλίες που ο ίδιος έχει με την ελληνική πολιτική ηγεσία. Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA) ευχαριστεί δημοσίως την ελληνική αστυνομία για τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας που έλαβε προκειμένου να προστατεύσει τον Λίβυο στρατάρχη.

Stand by me today in my hour of need , and I will stand by you forever. #LNA #Libya #HoR #Egypt #Greece pic.twitter.com/EWRpWD0ufo

Επίσης, ενδιαφέρον έχει το συγκινητικό μήνυμα που δημοσίευσε στον λογαριασμό του το LNA με μία φωτογραφία από τους Έλληνες αστυνομικούς. «Μείνετε δίπλα μου σήμερα και θα μείνω δίπλα σας για πάντα».

Πιθανότατα το LNA αναφέρεται και στη διπλωματική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στον Χαφτάρ, την ώρα που η Τουρκία οπλίζει και κατευθύνει τον GNA που ελέγχει μόνο την Τρίπολη.

Σταματά η εξόρυξη πετρελαίου

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον LNA, η φυλή Al-Magharba, που κατοικεί στην εύφορη κοιλάδα των πετρελαίων στην καρδιά της χώρας, ανακοίνωσε πως θα σταματήσει την παραγωγή πετρελαίου μετά την άφιξη τζιχαντιστών στη χώρα για να πολεμήσουν στο πλευρό του GNA. «Δεν θα παράγουμε το πετρέλαιό μας για να το εκμεταλλεύονται οι τρομοκράτες του Ερντογάν από τη Συρία» φέρεται να είπαν οι Al-Magharba.

Al-Magharba tribe which lives in the majority in the Oil Crescent area will shut down production and exportation in Zuwaytina, Al-Brega, Raas Lanuf and Alsedra.

Our oil will not pay for #Erdogan’s mercenaries and the #GNA. pic.twitter.com/zSNZ3fVKw3