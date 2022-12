Η Τουρκία βγάζει το «Αμπντουλχαμίτ Χαν» στην Αν. Μεσόγειο ανοιχτά της Αττάλειας

Στην Ανατολική Μεσόγειο κοντά στον κόλπο της Αττάλειας βγαίνει για έρευνες το τουρκικό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν», σύμφωνα με νέα NAVTEX που εκδόθηκε.

Συγκεκριμένα η NAVTEX εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας και έχει διάρκεια έως τις 23 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά η NAVTEX που εκδόθηκε

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 02 DEC 22-31 JAN 23 IN TAŞUCU-1 AREA BOUNDED BY;

36 06.63 K - 034 05.63 D

36 08.63 K - 034 05.65 D

36 08.62 K - 034 08.12 D

36 06.60 K - 034 08.10 D

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 312159Z JAN 23.