Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για το Μεταναστευτικό

Αυξάνονται οι ελληνικές δυνάμεις στα σύνορα του Έβρου, προκειμένου να εμποδίσουν την είσοδο των μεταναστών που έχουν συγκεντρωθεί στην τουρκική πλευρά με σκοπό να εισέλθουν στη χώρα μας. Εν τω μεταξύ, ολονύχτια «μάχη» έδωσαν οι Έλληνες συνοριοφύλακες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, για να κρατήσουν τους εκατοντάδες μετανάστες, που υπολογίζεται ότι βρίσκονται στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και εκπρόσωποι του Λιμενικού Σώματος.

Η ελληνική πλευρά μέχρι στιγμής, κινείται σε τρεις άξονες με αφορμή τις εξελίξεις στο προσφυγικό - μεταναστευτικό πρόβλημα:

Πρώτον, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην 'Αγκυρα με την αυστηροποίηση της φύλαξης των συνόρων σε ξηρά και θάλασσα - χθες μάλιστα διεκόπη η λειτουργία του τελωνείου στις Καστανιές Έβρου.

Δεύτερον, με την επιχείρηση διεθνοποίησης του προβλήματος, που εξελίχθηκε μέσα από τον μαραθώνιο τηλεφωνικών επαφών του πρωθυπουργού με ηγέτες της περιοχής, αλλά και Ευρωπαίους ηγέτες, στους οποίους εξήγησε τα δεδομένα των τελευταίων ωρών και με τους οποίους συμφώνησε στο τι μέλλει γενέσθαι.

Και τρίτον με τη σύγκληση της έκτακτης σύσκεψης που συγκαλεί για σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να αποτιμηθεί στο σύνολό της η κατάσταση και να χαραχθούν τα επόμενα βήματα της Αθήνας.

Η μεγάλη εικόνα ανοίγει σε ένα σκηνικό πολυεπίπεδων εξελίξεων που ώθησαν τη χώρα μας «να αυστηροποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό -όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές- τη φύλαξη των συνόρων της σε ξηρά και θάλασσα».

Την ώρα που απροσδιόριστος αριθμός προσφύγων και μεταναστών συνέρρεε σε τουρκικά εδάφη κοντά στην ελληνοτουρκική μεθόριο, ο πρωθυπουργός διατύπωνε αυστηρή προειδοποίηση και ενημέρωνε ευρωπαίους ηγέτες και το ΝΑΤΟ για την κατάσταση.

«Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλες ομάδες στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα και έχουν προσπαθήσει να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Θέλω να είμαι σαφής: δεν θα ανεχθούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα. Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Τwitter ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα υποστεί τις συνέπειες των αποφάσεων άλλων» καθώς και ότι «έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση».

Significant numbers of migrants and refugees have gathered in large groups at the Greek-Turkish land border and have attempted to enter the country illegally. I want to be clear: no illegal entries into Greece will be tolerated. We are increasing our border security.