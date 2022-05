Ελληνική εμπλοκή στη μάχη συμφερόντων Ρωσίας, Ιράν και ΗΠΑ

Την προπερασμένη Δευτέρα, 4 μίλια ανοιχτά της Καρύστου, άρχισε η μετάγγιση φορτίου ιρανικού πετρελαίου από το ρωσικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο τύπου aframax «LANA» (πρώην PEGAS) προς το δεξαμενόπλοιο συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου. Ο τελευταίος ενεργούσε εν ονόματι των ΗΠΑ, οι οποίες δέσμευσαν το ιρανικό πετρέλαιο λόγω του διεθνούς εμπάργκο που έχει επιβληθεί στο Ιράν. Οι ΗΠΑ στη συνέχεια ναύλωσαν το δεξαμενόπλοιο του Έλληνα εφοπλιστή προκειμένου να μεταφέρουν το φορτίο στις ΗΠΑ. Το ελληνικών συμφερόντων τάνκερ φέρει το όνομα Ice Energy, της Dynacom.

Δείτε την τελευταία καταγεγραμμένη θέση του δεξαμενόπλοιου συμφερόντων Γιώργου Προκοπίου στις 31 Μαΐου 2022:

Τελευταία Γνωστή Θέση

Η θέση ελήφθη: 2022-05-31 06:46 UTC 4 minutes ago

Τοπική ώρα σκάφους: 2022-05-31 09:46 LT (UTC +3)

Περιοχή: EMED - Aegean Sea

Τρέχον Λιμάνι: KARYSTOS ANCH

Γεωγραφικό Πλάτος/Μήκος: 37.94892° / 24.44242°

Κατάσταση: Moored

Ταχύτητα/Πορεία: 0 kn / 124 °

Πηγή AIS: 194 SV1EIY

Δείτε τη θέση του δεξαμενοπλοίου, πλοιοκτησίας Γεωργίου Προκοπίου, στον χάρτη:

Το φορτίο, όπως προαναφέρθηκε, το μετέφερε το ρωσικών συμφερόντων τάνκερ «LANA», το οποίο λόγω βλάβης αγκυροβόλησε έξω από την Κάρυστο. Οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στη δέσμευση του σκάφους με δικαιολογία τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας λόγω ουκρανικού ζητήματος.

Ωστόσο, είναι φανερό πως η δέσμευση συνέπεσε, όλως περιέργως, και με την πρόθεση των ΗΠΑ να μεταγγίσουν το φορτίο και να το μεταφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Προφανώς, αυτή η κίνηση των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την ανοχή των ελληνικών αρχών σε αυτή τη διεθνή εμπλοκή με το Ιράν, έδωσε την ευκαιρία στις Αρχές της Τεχεράνης να στείλουν ένα μήνυμα σε κάθε εμπλεκόμενο παραλήπτη - στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Αθήνα.

Ωστόσο, ούτε η επιλογή από τις αμερικανικές αρχές είναι τυχαία. Ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου είναι αυτός ο οποίος ανέλαβε έναντι συμβολαίου να διασφαλίσει την αυτονομία της Γερμανίας σε αποθήκευση, επαναεριοποίηση και διαχείριση υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG έτσι ώστε το Βερολίνο να απαλλαγεί από τη διαχρονική εξάρτηση από τη Ρωσία. Εκ των πραγμάτων, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού του LNG θα προέρχεται από τις ΗΠΑ.

Όπως διαβάζουμε σε διθυραμβικό δημοσίευμα της «Καθημερινής» στις 16 Μαΐου 2022, «Ιστορικό επίτευγμα, που θα είναι ευεργετικό για τον Γερμανικό λαό και τελικώς, ως επέκταση, και για τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, και αποτελεί απόδειξη του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει θέληση, αποφασιστικότητα και όραμα για ανάληψη δράσης», χαρακτήρισε ο Γιώργος Προκοπίου τη ναύλωση δύο Πλωτών Μονάδων Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης (FSRU) από τη γερμανική κυβέρνηση, κατά την υπογραφή της συμφωνίας στο Βιλχελμσχάφεν της Γερμανίας.

Απευθυνόμενος στους προσκεκλημένους-μέλη της γερμανικής κυβέρνησης, ο Έλληνας εφοπλιστής εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τη συμβολή που θα έχει η Dynagas ώστε να επιτύχει τους στόχους της η Γερμανία αναφορικά με την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή ασφάλεια.

«Η σύναψη αυτής της συμφωνίας είναι, ακόμα, η υλοποίηση ενός οράματος που υπερβαίνει κατά πολύ τα τρέχοντα γεωπολιτικά γεγονότα», υπογράμμισε.

Είναι προφανές πως ο Έλληνας εφοπλιστής ενεπλάκη ολοσχερώς σε αυτή τη γεωπολιτική διελκυστίνδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία απέστειλε κομάντος των «Φρουρών της Επανάστασης» να καταλάβουν τα δύο ελληνικά δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο, στόχευε στην αποστολή μηνύματος προς την Αθήνα. Αυτή την ερμηνεία δίνουν Έλληνες διπλωμάτες οι οποίοι για ευνόητους λόγους επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Αυτοί οι διπλωματικοί κύκλοι αναφέρουν, επίσης, πως το ελληνικό ΥΠΕΞ δεν θα έπρεπε να δείχνει τόσο αιφνιδιασμένο, διότι μια τέτοιου εύρους αντίδραση των Ιρανών ήταν απολύτως αναμενόμενη.

Είναι επίσης φανερό πως τόσο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας όσο και το επιτελείο του θα έπρεπε να αναλογιστούν το μέγεθος της έκθεσης σε κίνδυνο των ελληνικών συμφερόντων πλοίων και των πληρωμάτων τους που πλέουν μονίμως στον Περσικό Κόλπο. Διότι δεν νοείται να μην υπάρχουν ελληνικών συμφερόντων σκάφη σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή όταν ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως.

Με λίγα λόγια, η χωρίς επιφυλάξεις και δεύτερες σκέψεις ευθυγράμμιση της Αθήνας πίσω από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί οδηγούν πολλές φορές σε συγκρούσεις αλλά και σε ατέρμονες εμπλοκές.

Δείτε το βίντεο με την επίθεση των Ιρανών κομάντος στο ελληνικό δεξαμενόπλοιο:

‼️🇮🇷🇬🇷Iranian state media released video footagefrom the seizure of Greek oil tankers in the waters of the Persian Gulf by the Iranian Navy‼️ pic.twitter.com/tqHUmXIg9o