Έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ Ακάρ και Ελλήνων βουλευτών

«Πάρτε πίσω το casus belli» απάντησαν με έντονο ύφος στον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, οι Έλληνες βουλευτές που ήταν παρόντες στην επιτροπή κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ.

Με προκλητικό ύφος, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας έθεσε για ακόμη μία φορά το ζήτημα των χωρικών υδάτων και της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία.

Τότε ήταν που οι τέσσερις βουλευτές (Σπύρος Λιβανός, Μανούσος Βολουδάκης, Θεοδώρα Τζάκρη και Ανδρέας Λοβέρδος) πήραν τον λόγο και απάντησαν πως η Ελλάδα καταπολέμα την τρομοκρατία. Επίσης του είπαν ότι δεν μπορεί να ισχυρίζεται η Τουρκία ότι σέβεται την κυριαρχία εδαφών όταν έχει εισβάλει στη Κύπρο και αμφισβητεί την κυριαρχία πολλών νησιών.

Οι Έλληνες βουλευτές αναφέρθηκαν στο Casus Belli λέγοντας στον Τούρκο υπουργό Άμυνας πως δεν μπορεί να υπάρχει νατοϊκή συμμαχία όταν από την πλευρά της Άγκυρας υπάρχει η απειλή του, στην περίπτωση που η Αθήνα επεκτείνει τα ελληνικά χωρικά ύδατα μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει η σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Εκνευρισμένος, ο Χουλουσί Ακάρ ξαναπήρε το λόγο και οι λεκτικοί διαξιφισμοί διήρκεσαν περίπου 14 λεπτά, μέχρι που ο Τούρκος υπουργός αποχώρησε.

📹| If you include PKK/YPG and FETO in the camp, it will be against the friendship. It will break the alliance, it is also against the spirit of alliance



▪️MoND Hulusi Akar reacted to the Greek parliamentarians who made statements against #Türkiye. pic.twitter.com/Cfb3Lfxb2h