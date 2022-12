Επείγουσα έρευνα της Κομισιόν για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διέταξε τη διεξαγωγή επείγουσας έρευνας για τους δεσμούς αξιωματούχων της ΕΕ με τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά όσον αφορά την επιρροή του Κατάρ στις Βρυξέλλες, μεταδίδει το POLITICO.

Η Επιτροπή ζητά επίσης από τον ίδιο τον Αβραμόπουλο να εξηγήσει πώς συμμορφώθηκε με τους κανόνες λόμπι.

Ο Αβραμόπουλος, πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ, ήταν επίτιμο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΜΚΟ «Fight Impunity», η οποία ιδρύθηκε από τον πρώην ευρωβουλευτή Pier Antonio Panzeri - ο οποίος έχει επί του παρόντος προφυλακιστεί, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο Αβραμόπουλος πρόσφατα παραδέχτηκε ότι έλαβε 60.000 ευρώ από το «Fight Impunity» και στη συνέχεια παραιτήθηκε από τον ρόλο του στο διοικητικό συμβούλιο της ΜΚΟ.

Το σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκεται η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή και λόγω αυτού καθαιρέθηκε από τον ρόλο της ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ταρακουνήσει την ΕΕ και έχει βλάψει την αξιοπιστία του μπλοκ όσον αφορά τα ηθικά πρότυπα.

Σε ένα εσωτερικό email, που εξασφάλισε το POLITICO και φαίνεται να έχει σταλεί το πρωί της Τετάρτης 21 Δεκεμβρίου, ένας αξιωματούχος της ΕΕ ρωτάει εάν μέλη του Σώματος των Επιτρόπων ή υπάλληλοι του υπουργικού συμβουλίου είχαν αλληλοεπιδράσει με τον Αβραμόπουλο ή το «Fight Impunity» (το οποίο αναφέρεται ως AITJ, με βάση το πλήρες όνομα Association Against Impunity and for Transitional Justice) πέρυσι. Στους παραλήπτες δόθηκε πολύ μικρή προθεσμία για να απαντήσουν, μόλις μόνο μέχρι τα μέσα του πρωινού.

«Είχε το μέλος ή το Υπουργικό Συμβούλιο σας οποιαδήποτε αλληλοεπίδραση (αλληλογραφία, συναντήσεις, επαφές) με τον Πρώην Επίτροπο Αβραμόπουλο την περίοδο 3 Φεβρουαρίου 2021 έως 1 Δεκεμβρίου 2021, υπό την ιδιότητά του ως επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της AITJ;». Στο ίδιο email, ο αξιωματούχος ρωτούσε αν κάποιος είχε οποιαδήποτε επικοινωνία με άλλους εκπροσώπους του «Fight Impunity» ή με τον Αβραμόπουλο «υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα» κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου, «και εάν ναι», ζητούσε να ενημερωθεί σχετικά.

Η Jivka Petkova, η διευθύντρια συντονισμού και διοίκησης στην ομάδα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε να υποβληθούν οι απαντήσεις μέχρι τις 10:30 της Τετάρτης.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Dana Spinant, δήλωσε: «Στείλαμε (στον Αβραμόπουλο) μια επιστολή σήμερα για να τον ρωτήσουμε πώς πληρούσε τις προϋποθέσεις για την εξουσιοδότηση που του δώσαμε για αυτή τη δραστηριότητα, μετά την εντολή (στο "Fight Impunity")».

«Λέγαμε από την αρχή ότι εξετάζουμε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του πρώην Επιτρόπου Αβραμόπουλου και μελών του Κολλεγίου», πρόσθεσε ο Spinant, λέγοντας ότι η Επιτροπή δεν σχολιάζει εσωτερικά email.

Τι δηλώνει ο Αβραμόπουλος

Για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει δηλώσει τα εξής:

«Η συμμετοχή μου στον οργανισμό "Fight Impunity" ήταν εξαρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής Emma Bonino, ήταν τιμητική.

Για την συμμετοχή μου και την αποζημίωση, που θα την συνόδευε, ζήτησα την έγκρισή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρο Von der Leyen», σημειώνει ο πρώην Επίτροπος.

«Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent Ethical Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020.

Η αποζημίωση ήταν για έναν χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ελληνικό νόμο. (τελικό ποσό: 3.750€). Μετά από έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση. Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει», συνεχίζει ο κ. Αβραμόπουλος.

«Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομα μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή», καταλήγει.

Με πληροφορίες από το POLITICO