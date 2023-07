Επικοινωνία Δένδια με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας - Πρόσκληση για επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο Ν. Δένδιας, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ, ο οποίος με συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων μου. Ο κ. Γκάλαντ με προσκάλεσε να επισκεφθώ επίσημα το Ισραήλ, όπου και συμφωνήθηκε να πραγματοποιήσω επίσκεψη το συντομότερο δυνατό».

I had a telephone conversation with the Minister of Defence of Israel @yoavgallant who congratulated me on the assumption of my duties. Mr Gallant invited me to an official visit to Israel and it was agreed that I will conduct said visit as soon as possible.



During our talk,… pic.twitter.com/R4pCCFYKhB