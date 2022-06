Ερντογάν: «Αδύνατον να έχω διμερή συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Πρέπει να συνέλθουν»

Αδιάλλακτη στάση κρατά ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς λίγες ώρες πριν την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, σε συνέντευξη που παραχώρησε επανέλαβε πως δεν προτίθεται να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

On possible meeting with Greek premier, Turkish president says no meeting with Greece until 'they come to their senses,' high-level strategic council meeting canceled

«Είναι αδύνατον να έχω διμερή συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Έχει τελειώσει. Πρέπει να συνέλθουν» είπε ο Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε πριν αναχωρήσει από την Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

Erdogan says he will not accept to meet Greek Prime Minister Mitsotakis on sidelines of NATO summit - “if they get their acts together then we will reconsider”