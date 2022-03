Γ. Κουμουτσάκος: Οι ΗΠΑ πρέπει να στηρίξουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε ενδεχόμενες πιέσεις από τη Μόσχα

Για τις προκλήσεις αλλά και τις ελπίδες που διαφαίνονται στο μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου μίλησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος, κατά τη διάρκεια συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «3ου Συνέδριου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» στην Ουάσινγκτον. Ο πρώην υπουργός συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «η αναδιάταξη της Μέσης Ανατολής» που φιλοξενήθηκε στη δεξαμενή σκέψης «Foundation for the Defense of Democracies».

Όπως ανέφερε στη τοποθέτηση του, «αυτό που με κάνει να ανησυχώ είναι το πιθανό, όπως φαίνεται, ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε ενεργειακό έλλειμμα και ταυτόχρονη έξαρση των προσφυγικών ροών στην Ευρώπη. Αυτός ο συνδυασμός θα είναι εξόχως προβληματικός για τις ευρωπαϊκές χώρες που θα κληθούν να τον αντιμετωπίσουν. Αυτό που με κάνει να ελπίζω είναι ότι ξαναβλέπω τις ΗΠΑ να δεσμεύονται δραστήρια και ενεργητικά σε μία δημοκρατική πολυμερή διπλωματία, με ενίσχυση των σχέσεων με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους και με επιστροφή στη λογική της συμμαχικής αλληλεγγύης».

Παρέμβαση υπέρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ο κ. Κουμουτσάκος υποστήριξε ότι η ουκρανική κρίση και η ρωσική εισβολή ανέδειξαν τον στρατηγικό χαρακτήρα που έχει η πνευματική «διελκυστίνδα» μεταξύ του Πατριαρχείου της Μόσχας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Όπως σημείωσε, «μετά τις δραματικές εξελίξεις στο πεδίο και τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει πλέον το Κρεμλίνο, ουδείς μπορεί να αποκλείσει ότι θα ασκηθεί από τη Μόσχα- και όχι μόνον- σοβαρή και εντεινόμενη πίεση προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Για αυτό τον λόγο, οι δυτικές δημοκρατίες με προεξάρχουσες τις ΗΠΑ, οφείλουν να στηρίξουν αποφασιστικά και με όλα τα πρόσφορα μέσα το Οικουμενικό Πατριαρχείο στον καθημερινό του αγώνα. Η ώρα είναι τώρα. Ούτε χθες, ούτε αύριο, τώρα».