Η Αθήνα διαψεύδει κατηγορηματικά το Spiegel για το νεκρό στον Έβρο

Σε διάψευση δημοσιεύματος του γερμανικού περιοδικού DER SPIEGEL που κάνει λόγο για θάνατο μετανάστη «κατά πάσα πιθανότητα από ελληνικά πυρά», στα ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου κατά τα επεισόδια του Μαρτίου, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

«Κανένα στοιχείο δεν προέκυψε στις αρχές Μαρτίου που να αποδεικνύει ότι οι ενέργειες των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας είχαν ως αποτέλεσμα απώλεια ζωής», αναφέρει ο κ. Πέτσας, παραπέμποντας σε παλαιότερη διάψευσή του όπου τόνιζε ότι «Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιστατικό με πυρά από τις ελληνικές Αρχές».

Αναλυτικά στη δήλωσή του ο κ. Πέτσας που κοινοποιήθηκε διεθνώς, αναφέρει:

«Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι κατά την πρόσφατη κρίση στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στις αρχές Μαρτίου 2020, η τουρκική Κυβέρνηση και οι τουρκικές Αρχές χρησιμοποίησαν μετανάστες και πρόσφυγες, ως πιόνια σε μια προπαγάνδα «κατασκευασμένη για την τηλεόραση» εναντίον της Ελλάδας.

Στην πραγματικότητα, επιδεικνύοντας απόλυτη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, την υγεία και αξιοπρέπεια αυτών των μεταναστών και προσφύγων, οι τουρκικές Αρχές τούς χρησιμοποίησαν δυστυχώς «ως ανθρώπινα όπλα» για να υπονομεύσουν τα ελληνικά σύνορα. Υπάρχουν αδιαμφισβήτητες αποδείξεις ότι οι τουρκικές Αρχές ενήργησαν κατ’ αυτό τον τρόπο, με όλα τα μέσα, από τη μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών στα σύνορα, μέχρι την χρήση εκτοξευτήρων για ρίψη δακρυγόνων από τις τουρκικές δυνάμεις καταστολής εναντίον της ελληνικής πλευράς των συνόρων.

Κανένα στοιχείο δεν προέκυψε στις αρχές Μαρτίου που να αποδεικνύει ότι οι ενέργειες των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας είχαν ως αποτέλεσμα απώλεια ζωής. Στην πραγματικότητα, οι ισχυρισμοί αυτοί διαψεύσθηκαν άμεσα από τις ελληνικές Αρχές: «Η τουρκική πλευρά κατασκευάζει και διοχετεύει ψευδείς ειδήσεις σε βάρος της χώρας μας. Ακόμη μια τέτοια ψευδή είδηση κατασκεύασαν, σήμερα, με δήθεν τραυματίες και έναν νεκρό από δήθεν ελληνικά πυρά. Το διαψεύδω κατηγορηματικά. Επειδή τα fake news δεν έχουν τελειωμό, ενώ πριν από λίγο μιλούσαν για τραυματίες, τώρα μιλούν για νεκρό. Επαναλαμβάνω την προηγούμενη διάψευσή μου: Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιστατικό με πυρά από τις ελληνικές Αρχές», Κυβερνητικός Εκπρόσωπος @SteliosPetsas 4 Μαρτίου 2020.

Κανένα νέο στοιχείο δεν παρουσιάζεται σήμερα. Γιατί λοιπόν όλα αυτά αναπαράγονται, δύο μήνες αργότερα;

Δεν είναι κάτι νέο για την Τουρκία να εξαπολύει εκστρατείες παραπληροφόρησης. Ευτυχώς, η διεθνής κοινότητα κατανοεί την πλήρη έκταση των μεθόδων και πρακτικών της Τουρκίας.

Πρακτικές που καταδίκασαν οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου στις 3 Μαρτίου 2020, όταν μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη διενήργησαν επιτόπια αυτοψία της τουρκικής επιθετικότητας κατά των ευρωπαϊκών συνόρων με την Τουρκία στον Έβρο.

Ως κυρίαρχο Κράτος, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να προστατεύει τα σύνορά της έναντι οποιασδήποτε επίθεσης και παραβίασης. Αυτό έκανε τον Μάρτιο του 2020, όταν οι ελληνικές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις έλαβαν εντολές να αποτρέψουν όσους προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας μη-φονικά μέσα. Οι ελληνικές δυνάμεις εκτέλεσαν την αποστολή τους με απόλυτη επιτυχία και σύμφωνα με τις εντολές τους.

Η δήλωση του κ. Πέτσα στα αγγλικά:

Athens, 8th May 2020

STATEMENT BY THE DEPUTY MINISTER TO THE PRIME MINISTER

AND GOVERNMENT SPOKESMAN STELIOS PETSAS

It is an indisputable fact that during the recent crisis at the land border between Greece and Turkey in early March 2020, the Turkish government and authorities used migrants and refugees in their country as pawns in a “made for television” propaganda event against Greece.

In fact, with utter indifference to the lives, well-being and dignity of these migrants and refugees, Turkish authorities regrettably used them as 'human weapons' to undermine the integrity of the Greek border. There is indisputable evidence that the Turkish authorities did so, from providing means of transportation to migrants and refugees, to Turkish riot police using grenade launchers to fire tear gas canisters to the Greek side of the border.

No evidence was ever provided in early March proving that the actions of Greek security forces resulted in loss of life. In fact, these allegations were immediately denied by the Greek authorities: “The Turkish side creates and disperses fake news targeted against Greece. Today they created yet another such falsehood, with injured migrants and one dead supposedly by Greek fire. I categorically deny it. Fake news keeps spreading, and while they were talking about injuries before now they are talking about one dead. I reiterate once more my previous denial: there is no such incident with fire from the Greek authorities”, Greek Government Spokesperson @SteliosPetsas 4 March 2020.

No new evidence is being presented today. So why is all this being replicated, two months later?

Waging disinformation campaigns is nothing new for Turkey. Thankfully the international community understands the full extent of Turkeys’ methods and practices.

Practices condemned by the Presidents of the EU Commission, Council and Parliament on 3 March, 2020, when along with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, conducted an on-site autopsy of Turkish aggression against the European border with Turkey at Evros.

As a sovereign state, Greece has the right to protect its borders against any attack and violation. It did so in March 2020, when Greek Police and Military forces were charged with using non-lethal means to deter those attempting to enter Greece illegally from doing so. Greek forces executed their mission with absolute success and in full accordance with their orders.