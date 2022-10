«Όλη η Ελλάδα στην εμβέλεια του πυραύλου μας» γράφουν τουρκικά ΜΜΕ για το Tayfun

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην περιοχή κάλυψής μας» έγραψε στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Turkiye παρουσιάζοντας τις δυνατότητες του βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς «Tayfun» να πλήξει στόχους και στην ελληνική επικράτεια.

«Ο εγχώριος πύραυλος Tayfun έπληξε τον στόχο σε απόσταση 561 χλμ. με ακριβές πλήγμα. Μεγάλη περηφάνια για την άμυνα μας. Στη Ριζούντα έγινε δοκιμή του εγχώριου πυραύλου, που ανέπτυξε η Roketsan. Ο Tayfun πέτυχε το στόχο του κι έχει εμβέλεια που μπορεί να πλήξει όλα τα σημεία της Ελλάδας», προσθέτει παρουσιάζοντας κι έναν χάρτη που δείχνει ότι ο πύραυλος καλύπτει κι άλλες γειτονικές χώρες της Τουρκίας, από την Αρμενία, το Ιράκ, τη Συρία, το Λίβανο και το Ισραήλ, μέχρι την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Η εφημερίδα Aksam έγραψε «εκτοξεύτηκε από την Ριζούντα, έπληξε στόχο στη Σινώπη».

Ενώ το TRT Haber μετέδωσε: «Σοκ στην Ελλάδα: Ιδού ο πύραυλος Typhoon! Πλήττει στόχους σε απόσταση 561 χλμ. με ακρίβεια. Η Τουρκία αποφάσισε να ανακοινώσει άλλο ένα μυστικό πρότζεκτ στη βαλλιστική πυραυλική τεχνολογία».

Αναφέρει επίσης: «Ο πύραυλος TAYFUN, φωτογραφίες από τη δοκιμαστική εκτόξευση του οποίου δόθηκαν στη δημοσιότητα, έπληξε στόχο σε απόσταση 561 χλμ. Η εμβέλεια αυτή σημαίνει ότι η Αθήνα, η πρωτεύουσα της Ελλάδας, μπορεί να πληγεί από τις ακτές του Αιγαίου, αλλά ακόμη και από τη Γιάλοβα ή το Μπουρντούρ».

This morning, the first Typhoon short-range ballistic missile developed by #Turkey was tested.



The tests were successful, the rocket flew 561 km from Rize to Sinop, - Turkish media. pic.twitter.com/Xu2jvdhv6v