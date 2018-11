Γερμανικό χρέος σε Ελλάδα και Πολωνία

Έχουμε συνηθίσει να ακούμε όλο αυτόν τον καιρό των μνημονίων πως η Ελλάδα χρωστάει στη Γερμανία δισεκατομμύρια ευρώ.





Παρόλο που στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, επτά και πλέον δεκαετίες μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο Αθήνα και Βερολίνο δεν έχουν κατορθώσει να συμφωνήσουν για τις γερμανικές επανορθώσεις από τη ναζιστική κατοχή.





Το 2015, επιτροπή ειδικών, η οποία συστάθηκε με απόφαση της ελληνικής Βουλής, υπολόγισε τις οικονομικές απώλειες και τις καταστροφές στα 289 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πιο πρόσφατοι υπολογισμοί ανεβάζουν το ποσό στα 332 δις, συμπεριλαμβανόμενης και της αποπληρωμής του αναγκαστικού δανείου των ναζί από την Τράπεζα της Ελλάδος.





Το θέμα ανακινεί η Deutsche Welle με αφορμή βιβλίο του Γερμανού ιστορικού Karl Heinz Roth, ο οποίος αναφερόμενος στο ζήτημα των επανορθώσεων υποστηρίζει πως «Πολωνία, Ελλάδα κι άλλες χώρες θα πρέπει να συνεργασθούν».









Παρόλο που για πολλούς Γερμανούς οι απόψεις του Karl Heinz Roth θεωρούνται «ισορροπημένες», για άλλους δεν πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, επειδή βάσει συμφωνίας του 1960 η γερμανική κυβέρνηση πλήρωσε 115 εκατομμύρια μάρκα για αποζημιώσεις προς την Ελλάδα. Με αυτό το ποσό θεωρήθηκε ότι κάλυψε το χρέος.









Ο Karl Heinz Roth γράφει: «Η καταστροφή της Πολωνίας ήταν αναμφίβολα μεγαλύτερη από όσο αρχικά είχε σχεδιάσει το Βερολίνο. Κάτω από το Generalplan Ost είχε γίνει προσπάθεια να ''γερμανοποιηθεί'' η Πολωνία».





«Η κατάσταση ήταν διαφορετική για την Ελλάδα, όπου το αρχικό σχέδιο ήταν να αποκτηθούν αεροναυτικές βάσεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Αλλά το ναζιστικό σχέδιο ξεπεράσθηκε με την ορμή της ελληνικής αντίστασης και την απάντηση με αλόγιστες σφαγές» σημειώνει.





Μετά την πρώτη διάσκεψη στο Παρίσι για τις επανορθώσεις, το 1945, χορηγήθηκε στην Ελλάδα ένα ποσό από το συνολικό ύψος των ζημιών που προκάλεσε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, το οποίο έφτανε τα 2 δις ευρώ «… Στην Πολωνία 5,4 εκατομμύρια πολίτες σκοτώθηκαν από τους ναζί, ενώ στην Ελλάδα σκοτώθηκαν 330.000. Ένα άλλο ζήτημα ήταν το ''δάνειο'', που το 1942 η Τράπεζα της Ελλάδος αναγκάστηκε να πληρώσει στους ναζί -χωρίς να καθορισθεί επιτόκιο-, το οποίο τότε έφτανε τα 476 εκατομμύρια μάρκα (Reichsmarks). Με τα χρήματα αυτά οι ναζί χρηματοδότησαν τα έξοδα κατοχής της Ελλάδος καθώς και διάφορες στρατιωτικές τους επιχειρήσεις. Οι ελληνικοί υπολογισμοί αναφέρουν ότι από το ''δάνειο'' αυτό η Γερμανία εξακολουθεί να χρωστάει 11 δις ευρώ» προσθέτει.





Η επίσημη θέση της γερμανικής κυβέρνησης εδώ και καιρό είναι να αρνείται αυτές τις απαιτήσεις, επιμένοντας πως οι προηγούμενες πληρωμές διευθέτησαν το χρέος. Παρόλο που υπάρχουν και διαφορετικές φωνές στη γερμανική πολιτική σκηνή που υποστηρίζουν το αντίθετο. Όπως του ηγέτη της Αριστεράς Gregor Gysi, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Funke τόνισε: «Η άποψή μου είναι πως η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας εξακολουθεί να χρωστάει. Για νομικούς, πολιτικούς και ηθικούς λόγους η Γερμανία θα πρέπει να ξεπληρώσει το χρέος και να διαπραγματευθεί το επιτόκιο».





Το 1953, στη συμφωνία του Λονδίνου για το χρέος, οι Δυτικοί σύμμαχοι όχι μόνον ανέβαλαν τον διακανονισμό έως την τελική υπογραφή συμφωνίας Ειρήνης, αλλά μείωσαν και το μέγεθος του γερμανικού χρέους.





Η DW επιμένει: «Ωστόσο, ουδέποτε υπήρξε επισήμως ειρηνευτική συμφωνία. Αντίθετα, η συμφωνία ''Δύο συν Τέσσερις'' (Two Plus Four Agreement) είχε αναγνωρίσει πως τελική ασυμφωνία θα γινόταν μετά την επανένωση των δύο Γερμανιών το 1990. Η συμφωνία εκείνη είχε αναγνωρισθεί και από την Ελλάδα. Και προβλέπει πως δεν θα υπάρξουν αποζημιώσεις».