Η Υφυπουργός Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά στη συνάντηση Yπουργών Εθνικής Άμυνας Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, συμμετείχε την Τετάρτη 10 και Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 στη Σύνοδο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης (SEDM), που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι, στην οποία προεδρεύουσα χώρα ήταν η Ελλάδα.Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, υπήρξε ενημέρωση των Υπουργών για την εξέλιξη των προγραμμάτων της πρωτοβουλίας SEDM και κοινή συνέντευξη τύπου των Υφυπουργών Ελλάδας και Σερβίας, κας Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά και κ. Bojan Jocic.Η Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά τόνισε την ανάγκη της ακόμη μεγαλύτερης σύσφιξης των σχέσεων των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της δημιουργίας ενός κλίματος συνεργασίας, ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία στρατιωτικών και πολίτικων αξόνων που διασφαλίζουν τη σταθερότητα και την ειρήνη και το πολυεπίπεδο πλαίσιο συμφωνιών και συνεργασιών που αντιμετωπίζουν επιτυχώς τα σύγχρονα προβλήματα, όπως η σύσταση Διαδικτυακού Στρατιωτικού Ιατρικού Αρχείου (IMIHO Online Military Medical Archive), το πρόγραμμα Αντιμετώπισης Διαφθοράς στον τομέα της Άμυνας (Building Integrity in Defence), το πρόγραμμα «Ρόλος των Γυναικών στην Ασφάλεια και Άμυνα» (Female Leaders in Security and Defence) και άλλα.Η Υφυπουργός έκλεισε την τοποθέτηση της υπογραμμίζοντας την ανάγκη του συνεχούς εκσυγχρονισμού των φορέων πολιτικής προστασίας και των Ε.Δ.Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης της ΥΦΕΘΑ κας Κόλλια-Τσαρουχά και οι δηλώσεις της στη συνέντευξη τύπου.«Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Υπουργέ Άμυνας της Δημοκρατίας της Σερβίας κύριε Αλεξάντερ Βούλιν, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,Θα ήθελα αρχικά, να ευχαριστήσω τον Υπουργό Άμυνας της Δημοκρατίας της Σερβίας για την υποδοχή και την εξαιρετική φιλοξενία στην υπέροχη πόλη του Βελιγραδίου, μία φιλοξενία εφάμιλλη διαχρονικών παραδόσεων στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Επίσης θα πρέπει να σας συγχαρώ Υπουργέ κύριε Βούλιν, για την άψογη διοργάνωση της Συνόδου, στο αναμφισβήτητα επιβλητικό «Παλάτι της Σερβίας», 70 σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής του.Η ΣΕΝΤΜ ξεκίνησε ως άτυπο φόρουμ συνεργασίας των Υφυπουργών Άμυνας στην περιοχή των Βαλκανίων, με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την εμπέδωση ενός κλίματος συνεργασίας, καλής γειτονίας και εδραίωσης της ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής στον τομέα της άμυνας. Άλλωστε δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η περιοχή μας υπήρξε ιστορικά τόπος πολλών διαφορών, που προκάλεσαν συγκρούσεις που σημάδεψαν ακόμη και το μέλλον της ανθρωπότητας.Σήμερα είμαι βέβαιη ότι οι λαοί μας, έχοντας ήδη αντλήσει τα διδάγματα από την ιστορία, έχουν μόνο μία μόνο επιθυμία, που είναι η εδραίωση της ειρηνικής συνύπαρξης. Και στο σημείο αυτό βρίσκεται η πρόσθετη αξία της πρωτοβουλίας μας, που εξυπηρετεί αυτή την επιθυμία των λαών μας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις σχέσεις καλής γειτονίας.Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είκοσι και πλέον χρόνια αργότερα, είναι εμφανές ότι η ΣΕΝΤΜ έχει ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Στο πέρασμα των χρόνων, έχουμε διαμορφώσει μία ανθεκτική πλατφόρμα συνεργασίας, μέσω της οποίας αναπτύσσουμε χρήσιμα προγράμματα και ανταλλάσσουμε, σε τακτική βάση και σε διαφορετικά επίπεδα, απόψεις και προτάσεις για το μέλλον της Πρωτοβουλίας.Είκοσι και πλέον χρόνια αργότερα, μία αμιγώς πολιτική πρωτοβουλία έχει αποκτήσει έναν δυναμικό στρατιωτικό βραχίονα, την Ταξιαρχία Σίμπριγκ, μέσω της οποίας προβάλλεται η περιφερειακή υπεραξία της ΣΕΝΤΜ στη διασφάλιση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας.Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Διοικητή της Σίμπριγκ Ταξίαρχο Τουντόριτσα Πετράτσε για τις προσπάθειες που καταβάλλει, αυτός και το επιτελείο του, προκειμένου η Ταξιαρχία να μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή της.Απόδειξη αποτελεί, άλλωστε, η ολοκλήρωση της 6ης αναθεώρησης της.Συμφωνίας Πολυεθνικής Ειρηνευτικής Δύναμης Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 20 ακριβώς χρόνια μετά την αρχική σύναψή της. Σύντομα, θα υπογραφεί από κοινού και το σχετικό Πρόσθετο Πρωτόκολλο, ως επιστέγασμα μίας ακόμα επιτυχούς διαπραγμάτευσης μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών της Πρωτοβουλίας, υπό το συντονισμό της Ελληνικής Προεδρίας.Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ετών, η ευθύνη για προστασία της ανθρώπινης ζωής και το γεγονός ότι καμία χώρα δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει μία τέτοιου μεγέθους πρόκληση, αποδεικνύουν τη σημασία της ενισχυμένης περιφερειακής συνεργασίας. Άλλωστε οι περισσότερες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι κοινές και δεν γνωρίζουν σύνορα. Μόνο εργαζόμενοι από κοινού μπορούμε να προστατεύσουμε και διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των χωρών μας και των πολιτών μας.Η χώρα μου, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, υποδέχτηκε τους πρόσφυγες και μετανάστες στη χώρα, κατά τρόπο φιλόξενο και υπό πνεύμα αλληλεγγύης. Η Υπηρεσία Ασύλου μας, σήμερα έχει αναλάβει το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων αναλογικά με τον πληθυσμό μας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ενδώσαμε στις εθνικιστικές, ξενοφοβικές φωνές, που υποστήριζαν τις επαναπροωθήσεις στη θάλασσα ή μια επιφανειακή διαδικασία ασύλου που θα απέρριπτε το σύνολο των αιτημάτων. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Αθήνα θα συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Διεθνούς Κοινότητας, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, για έλεγχο και μηδενισμό του λαθρεμπορίου και της σύγχρονης δουλείας.Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η Αθήνα θα συνεχίζει να υποστηρίζει την εξωστρέφεια της Πρωτοβουλίας, η οποία ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό, με την ενεργοποίηση της μόνιμης επίσημης ιστοσελίδας της ΣΕΝΤΜ και τη συναφή εκμετάλλευση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, θα συνεχίσουμε να δίνουμε βαρύτητα στη λεπτομερή σχεδίαση των προγραμμάτων της Πρωτοβουλίας, προς αποφυγή άσκοπων αλληλοεπικαλύψεων με παράλληλες δράσεις άλλων Διεθνών Οργανισμών, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.Λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη το γεγονός ότι η περιοχή μας υποφέρει κατά καιρούς από καταστροφικά φυσικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένου του καύσωνα και των δασικών πυρκαγιών, προτείναμε επαναπροσέγγιση του ήδη ισχύοντος πλαισίου αντιμετώπισης και συγκεκριμένα του Σχεδίου Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Σε συνέχεια των κατευθύνσεων που δόθηκαν από την αρμόδια Πολιτικο-στρατιωτική Συντονιστική Επιτροπή, η Ταξιαρχία Σίμπριγκ συνέταξε σχετική αναλυτική κατάσταση δυνατοτήτων. Από δω και στο εξής, τα κράτη μέλη, εμείς δηλαδή, θα πρέπει να εξετάσουμε τα επόμενα βήματά μας, και τις δυνατότητες συνεισφοράς μας στον τομέα αυτό για το καλό των λαών μας και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας.Η χώρα μου ανέλαβε την Προεδρία της Πρωτοβουλίας ΣΕΝΤΜ πέρυσι τον Ιούλιο για δύο έτη και προσπαθήσαμε με συστηματικό τρόπο να εμπλουτίσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω τα προγράμματά της και την οργανωτική υποδομή της, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής που διανύουμε. Επιθυμία μας είναι να διευκολύνουμε την επικοινωνία όχι μόνον των αξιωματούχων μας που εμπλέκονται στις δύο κύριες Επιτροπές της ΣΕΝΤΜ αλλά ένα πολύ ευρύτερο κύκλο προσώπων που θα δώσουν ώθηση και θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχουν τα προγράμματά μας και τελικά θα φέρουν πιο κοντά συναδέλφους με κοινά ενδιαφέροντα από τις χώρες μας.Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η χώρα μου θα συνεχίζει να στηρίζει τις θεμελιώδεις αξίες της Πρωτοβουλίας ΣΕΝΤΜ, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, στις σχέσεις καλής γειτονίας και με γνώμονα το καλό των λαών μας, και τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.»«Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Βελιγράδι, στην ιστορική και πανέμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας.Ολοκληρώσαμε, πριν από λίγο, την ετήσια συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της SEDM. Ενημερωθήκαμε για τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τις τρέχουσες δραστηριότητες της Ταξιαρχίας Σίμπριγκ και ανταλλάξαμε απόψεις για το μέλλον της Πρωτοβουλίας, στη βάση ενός εποικοδομητικού διαλόγου.Κλείνοντας, φέτος, 20 χρόνια από την υπογραφή της Ιδρυτικής Συμφωνίας της Ταξιαρχίας Σίμπριγκ, ολοκληρώσαμε την 6η αναθεώρησή της, με την οποία προσαρμόσαμε τις προβλέψεις της στις απαιτήσεις και προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφάλειας στην περιοχή μας. Σύντομα θα υπογράψουμε και το σχετικό Πρόσθετο Πρωτόκολλο, μια διαδικασία που ολοκληρώνεται επιτυχώς υπό την Ελληνική Προεδρία. Επιπλέον σήμερα με την υιοθέτηση του Κοινού Ανακοινωθέντος, επιβεβαιώσαμε, με γνώμονα την πρόοδο και ευημερία των λαών μας, τις βασικές αρχές που διέπουν τη SEDM: το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την οικοδόμηση σταθερότητας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Μέσα από τη SEDM μπορούμε να αναπτύξουμε, με τόλμη και αποφασιστικότητα, κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω τις σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη και τους λαούς της περιοχής μας. Έχουμε χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές να ανοίξουμε καινούργιες λεωφόρους για πρόοδο και ευημερία. Να προχωρήσουμε με νέους ρυθμούς, με νέο όραμα και νέα δυναμική.Η κυβέρνηση των Αθηνών και ο ελληνικός λαός, προσηλωμένοι στις αξίες και τις ιδέες της δημοκρατίας, της ασφάλειας και του σεβασμού των αξιών άλλων λαών και εθνών που λειτουργούν και ζουν μέσα στα πλαίσια της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, πιστεύουν και αναμένουν όλοι να το σεβαστούν, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον και να μπορέσουμε να παραδώσουμε αυτά που είπα προηγουμένως στις επόμενες γενιές, σεβόμενοι πάντα το διεθνές δίκαιο και τις αξίες του κάθε ανθρώπου.Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υφυπουργό Άμυνας της Δημοκρατίας της Σερβίας κ. Jocic, για την μοναδική φιλοξενία που μας προσέφερε και για την άριστη διοργάνωση της συνάντησης.»