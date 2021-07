Η Κ. Σακελλαροπούλου εξέφρασε τη λύπη της για τις καταστροφικές πλημμύρες στη Γερμανία

Τη βαθιά της λύπη για τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν ολόκληρες περιοχές της Γερμανίας εκφράζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με ανάρτηση της στο Twitter.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρεται σε εκείνους που έχασαν τη ζωή τους και τονίζει ότι η σκέψη μας είναι με όλες τις οικογένειες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Deeply saddened by the news of the disastrous floods that ravaged whole regions in Germany claiming many lives and causing huge catastrophe.

Our thoughts are with all the severely hit and suffering families.